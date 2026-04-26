Leia aqui o DN desta segunda-feira, 27 de abril

Guerra ameaça a sobrevivência de empresas de aluguer de carros. Esta é a manchete do Diário de Notícias desta segunda-feira, 27 de abril.Aumento dos custos energéticos e da inflação está a pressionar empresas de rent-a-car. Setor enfrenta quebra nas tarifas há dois anos pelo recuo na procura e aumento da concorrência e alerta que há operadores em risco.Descarregue a edição eletrónica do jornal:.O destaque fotográfico vai para Donald Trump na sequência do tiroteio em Washington. “O Assassino Federal Amigável” teria Trump como alvo, mas foi travado Outros destaques:PCP insiste com o direito à greve na PSP e quer criar o estatuto da condição policialComissão da Liberdade Religiosa acusa deputados madeirenses do Chega de crime de ódio25 de Abril. Luís Nuno Rodrigues: “Entrada na CEE é um prémio, mas também o corolário lógico da democratização e do fim do império”Educação. Alunos das escolas portuguesas no estrangeiro obrigados a fazer provas e exames à noiteCiclismo. João Almeida agravou condição física e está fora da Volta a ItáliaAtletismo. 01:59.30. Sawe faz história e torna-se o primeiro a correr uma maratona em menos de duas horas DN Brasil. Pioneiro em Bitcoin no Brasil, empresário escolhe Portugal para ganhar a Europa