Revista de imprensa. A onda azul nos EUA, os números da emigração e da mão de obra estrangeira
O Público avança esta quinta-feira, 5 de novembro, que o INE revê estatísticas e conclui que mais de 780 mil pessoas saíram de Portugal em cinco anos. Trata-se, segundo escreve, de um fluxo de saídas muito acima das estimativas anteriores e das 350 mil previstas a partir dos dados do Observatório da Emigração para o mesmo período de 2021 a 2025.
Neste jornal, destaque ainda para o "triunfo esmagador dos democratas" nas intercales dos Estados Unidos e para uma notícia que diz que o Estado herdou dez ações do Benfica, mas quer desfazer-se delas. "Governo procura racionalizar participações em empresas, mas acaba a ficar com posições não desejadas através de heranças ou abandonos", diz.
O Jornal de Notícias dá destaque ao caso de uma empregada de limpeza que burlou amigos com falsa venda de casa na Ucrânia e perdeu fortuna nas criptomoedas.
No Correio da Manhã, é a "caça" a carros de luxo de amigo de Fernando Madureira, ex-líder dos Super Dragões, que está em destaque.
No Diário de Notícias lê-se que a onda democrata "varre" os Estados Unidos no destaque fotográfico. A manchete é para noticiar que três em cada dez portugueses diz não ter recebido cuidados de saúde no tempo adequado.
O Negócios avança que os estrangeiros já representam 40% da mão de obra na construção. Dados do Banco de Portugal "mostram que peso dos trabalhadores estrangeiros mais do que duplicou em década e meia, tornando-se fundamentais para manter a capacidade produtiva", lê-se.
O Eco escreve que os portugueses vão trabalhar até mais tarde do que a maioria dos europeus. "A idade legal de reforma em Portugal atingirá 69,7 anos em 2080, segundo estimativas da Comissão Europeia, com dois terços de cada ano adicional de vida aos 65 anos a serem passados a trabalhar", explica.