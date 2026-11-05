Revista de imprensa. A onda azul nos EUA, os números da emigração e da mão de obra estrangeira

O Público avança esta quinta-feira, 5 de novembro, que o INE revê estatísticas e conclui que mais de 780 mil pessoas saíram de Portugal em cinco anos. Trata-se, segundo escreve, de um fluxo de saídas muito acima das estimativas anteriores e das 350 mil previstas a partir dos dados do Observatório da Emigração para o mesmo período de 2021 a 2025.

Neste jornal, destaque ainda para o "triunfo esmagador dos democratas" nas intercales dos Estados Unidos e para uma notícia que diz que o Estado herdou dez ações do Benfica, mas quer desfazer-se delas. "Governo procura racionalizar participações em empresas, mas acaba a ficar com posições não desejadas através de heranças ou abandonos", diz.

O Jornal de Notícias dá destaque ao caso de uma empregada de limpeza que burlou amigos com falsa venda de casa na Ucrânia e perdeu fortuna nas criptomoedas.

No Correio da Manhã, é a "caça" a carros de luxo de amigo de Fernando Madureira, ex-líder dos Super Dragões, que está em destaque.

No Diário de Notícias lê-se que a onda democrata "varre" os Estados Unidos no destaque fotográfico. A manchete é para noticiar que três em cada dez portugueses diz não ter recebido cuidados de saúde no tempo adequado.