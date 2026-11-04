Leia aqui o DN desta quinta-feira, 05 de novembro

A falta de acesso a assistência devida é a manchete do DN deste dia:Três em cada dez portugueses dizem não ter recebido cuidados de saúde no tempo adequadoEstudo da Ordem dos Médicos Retrato da Saúde em Portugal no Pós-Pandemia: Perceções, Acesso aos Cuidados e Uma Só Saúde, divulgado esta quinta-feira, revela que “dificuldades na marcação” e “listas de espera” são obstáculos no acesso aos cuidados e idosos os mais afetados. Bastonário diz que resultados podem “ajudar na reforma profunda do SNS.” Já a foto principal vai para o rescaldo das eleições intercalares nos EUA:Onda democrata “varre” os Estados UnidosAinda sobre este tema:A funda dos democratas causou um impacto de meteorito nos republicanosDois nomes que fizeram história na “onda azul”Tecnológicas disparam em dia de sell-off nas empresas de MuskEntrevista a Vasco Rato: “A grande incógnita é se depois desta derrota o movimento MAGA ainda existe”Sublinha-se também:Nobel da Paz, Shirin Ebadi: “O regime iraniano matou mais civis nas manifestações do que as bombas americanas”Descarregue no link abaixo a edição eletrónica do jornal:.Veja a primeira página em detalhe: