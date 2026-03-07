Revista de imprensa. A escalada do preço dos combustíveis e o adeus de Marcelo à presidência

O aumento do pteço dos combustíveis devido à escalada do petróleo na guerra do Irão domina a imprensa deste sábado, 7 de março, mas há outros temas em destaque.O Público traz um especial sobre os 10 anos de Marcelo Rebelo de Sousa em Belém e faz o retrato de uma dácada de presidência entre afetos, crises e polémicas.Também o Expresso faz um resumo dos 10 momentos que definiram o presidente.O Jornal de Notícias diz que o número de atropelamentos ultrapassa os cinco mil, com Porto de Braga no topo da lista. "Apesar da subida para 5265 casos em 2025, houve menos mortos e feridos graves do que em 2024. Especialistas consideram que o vazio político explica estes dados", lê-se.O Correio da Manhã fala ainda do caso de uma mulher que vendeu o recém-nascido a um casal por 2500 euros e da enfermeira homicida que foi capturada na Indonésia durante uma férias em família.O Eco explica como a Pharol quer ‘enterrar’ a PT e sair do mundo dos mortos vivos. "A parte má da ex-Portugal Telecom é uma espécie de zombie, mas quer deixar o mundo dos mortos-vivos com aposta noutros negócios. Já não tem a Oi e espera receber 50 milhões da liquidação da Rio Forte", diz.