Revista de imprensa. 89 grupos de trabalho em 20 meses e golpe milionário em vendas do Novo Banco

O Público avança esta quinta-feira, 27 de novembro, que os governos de Montenegro criaram 89 grupos de trabalho em 20 meses, o que representa o triplo de António Costa Costa em 29 meses. Só nos últimos seis meses, o segundo executivo de Luís Montenegro, que abrandou o ritmo face ao primeiro, criou 12 grupos de trabalho, dos quais cinco foram lançados pelo Ministério da Saúde.Destaque ainda, neste jornal, para uma entrevista, feita em parceria com a Rádio Renascença, a Carlos Carapeto, inspector-geral de Actividades em Saúde, que fala sobre unidade anticorrupção: “Espero que Carlos Alexandre seja bem-sucedido. Tem muita credibilidade”, diz. Manifesta-se ainda “surpreendido” com presidente do Hospital de Santa Maria por causa do caso de cirurgias ao sábado.O Jornal de Notícias dá destaque à profamação do cemitério de Alhos Vedros, na Moita, onde abriram uma dezena de caxões para roubar ouro. Este jornal escreve ainda que Lousada vedou acesos a matas com blocos de berão para travar prostituição.O Correio da Manhã fala em golpe milionário em vendas do Novo Banco. Diz que o banco vendeu por 14 milhões de euros um conjunto de terrenos situado na mata de Sesimbra que valiam 340 milhões e que o Ministério Público suspeita que “gestores de topo” da instituição estavam a par dos negócios. “Avaliar por zero, vender por 10 e fazer um brilharete” era o lema, escreve.O Diário de Notícias destaca que o Hospital de Castelo Branco avisou médicos tarefeiros de que não paga este mês na íntegra..Leia aqui o DN desta quinta-feira, 27 de novembro. O Expresso dá destaque à greve geral convocada pela CGTP e UGT para 11 de dezembro, a qual deverá ter impacto generalizado. O Governo prepara um plano de ação para minimizar os efeitos em vários sectores.A edição online do semanário diz ainda que dos cerca de 16 mil imóveis sob gestão do Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, 301 estão ocupados ilegalmente. Presidente do organismo, Benjamim Pereira, admite que a demora nas obras alimenta a perceção de incapacidade do instituto.O Negócios fala da “loucura” logística da Black Friday ao Natal (e aos saldos). "Para dar conta dos milhões de encomendas da época dourada do comércio não basta aos operadores logísticos pisarem no acelerador. O reforço da operação vai do aumento do número de frotas, de rotas e de trabalhadores até às entregas alargadas aos fins de semana e feriados", escreve.