Castelo Branco. Hospital avisa médicos tarefeiros que não paga este mês na íntegra
E-mail enviado pela secretaria da administração da ULS de Castelo Branco, um dia depois da visita da ministra da Saúde e do Diretor Executivo à unidade, “irrita” médicos. "A situação é gravíssima”, disseram-nos. Problema de "tesouraria" pode estar na base da situação. A associação que representa os prestadores de serviço reúne-se esta quinta-feira, dia 27, com Ana Paula Martins, que nomeou em 2024 a administração em causa.
