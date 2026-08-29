Revista de imprensa. 160 mil inscritos sem direito a médico de família e hotéis a triplicar no Porto

O Público avança este sábado, 29 de agosto, que há 160 mil utentes inscritos no SNS que perderam direito a médico de família. O jornal explica que as novas regras do Registo Nacional de Utentes alteram base de cálculo e reduzem utentes sem médico. Estes são “não elegíveis” para médico de família porque vivem fora do país ou porque não contactaram o SNS nos últimos cinco anos.

Este jornal fala ainda dos alunos com nota 20 e diz que o que têm em comum é o apoio familiar e a gestão do tempo.

O Jornal de Notícias destaca que o Porto vai mais do que triplicar o número de hotéis face a 2018. "Se há oito anos havia 99 unidades, atualmente são 217 e com os 112 processos em curso, já com direitos adquiridos, passarão a ser 329", diz.

O Correio da Manhã titula em manchete que a guerra agrava o litro do gasóleo em mais de 40 cêntimos.

Nos desportivos, o Record e A Bola destacam a vitória do Sportubg ao Rio Ave por 0-4 e que o lateral esquerdo El Karouani está quase certo no Benfica. No O Jogo, o estaque vai para as palavras do treiandor do FCPorto na sexta-feira na conferência de antevisão do jogo com o Ac. Viseu: Temos de ir com a mentalidade certa".