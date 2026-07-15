Retomada circulação na Linha Vermelha do Metro de Lisboa após interrupção devido "a incidente com passageiro"
D.R.
Sociedade

Retomada circulação na Linha Vermelha do Metro de Lisboa após interrupção devido "a incidente com passageiro"

A circulação esteve interrompida entre as estações de Moscavide e da Alameda. Um homem caiu à linha e sofreu ferimentos graves, tendo sido transportado para o hospital.
Susete Henriques
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Foi retomada a circulação na Linha Vermelha do Metro de Lisboa depois de ter estado interrompida durante a manhã desta quarta-feira, 15 de julho, entre as estações de Moscavide e da Alameda, devido "a incidente com passageiro", informou a empresa por volta das 11h20 na sua página na Internet.

Um homem caiu à linha e sofreu ferimentos graves, tendo sido já transportado a uma unidade hospitalar, disse à Lusa fonte do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa. O alerta para a queda de um passageiro na linha do Metro na estação dos Olivais foi dado às 09h20.

O Metropolitano de Lisboa referiu à agência de notícias que estava a apurar as causas do incidente, que levou à interrupção da Linha Vermelha, que faz a ligação entre as estações Aeroporto e São Sebastião.

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