Retomada circulação na Linha Vermelha do Metro de Lisboa após interrupção devido "a incidente com passageiro"

Foi retomada a circulação na Linha Vermelha do Metro de Lisboa depois de ter estado interrompida durante a manhã desta quarta-feira, 15 de julho, entre as estações de Moscavide e da Alameda, devido "a incidente com passageiro", informou a empresa por volta das 11h20 na sua página na Internet.Um homem caiu à linha e sofreu ferimentos graves, tendo sido já transportado a uma unidade hospitalar, disse à Lusa fonte do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa. O alerta para a queda de um passageiro na linha do Metro na estação dos Olivais foi dado às 09h20.O Metropolitano de Lisboa referiu à agência de notícias que estava a apurar as causas do incidente, que levou à interrupção da Linha Vermelha, que faz a ligação entre as estações Aeroporto e São Sebastião.