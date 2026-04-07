Restaurante de Ljubomir Stanisic destruído por incêndio

Um “incêndio de grandes proporções” resultou na “destruição total” do gastrobar mexicano Carnal, do chef Ljubomir Stanisic.Em comunicado, o grupo 100 Maneiras, a que pertence este espaço situado da Rua da Misericórdia em Lisboa, diz que “ destruição causada pelo incêndio representa uma perda material significativa, mas sobretudo emocional”. “Todas as obras de arte criadas exclusivamente para aquele espaço por Carlito Dalceggio, a 'mitologia livre' que marcou profundamente o espaço, a filosofia, o conceito do gastrobar, foram destruídas pelas chamas”, diz.O grupo assegura que o projeto vai continuar e que, enquanto o espaço estiver em obras de reabilitação, a operação será transferida para o Bistro 100 Maneiras, no Largo da Trindade, ali perto.“Desde a sua abertura, em novembro de 2021, o Carnal afirmou-se como um projeto singular no panorama gastronómico lisboeta”, diz o grupo 100 Maneiras, liderado por Ljubomir Stanisic, Nelson Santos, Nuno Faria, Miguel Ângelo Fernandes e Manuel Maldonado.O incêndio no Carnal aconteceu na madrugada de 2 de abril.