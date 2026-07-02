Resgates na Venezuela."O sucesso desta missão foi a força revigorante para tudo aquilo que estão a fazer"

O comandante Nacional da Proteção Civil, Mário Silvestre, afirmou que o trabalho da equipa portuguesa na Venezuela "dignifica Portugal".Em declarações esta tarde, 02 de julho, Silvestre disse que a melhor palavra é "reconhecimento" e elogiou o facto de terem conseguido resgatar uma pessoa com vida. "Isto é no fundo impagável"..Venezuela. Equipa portuguesa conseguiu resgatar homem dos escombros uma semana depois dos sismos.Equipa portuguesa trabalha "sem pausas" para resgatar sobrevivente na Venezuela. Já lhe deram água através de um tubo e "está bem"