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Resgates na Venezuela."O sucesso desta missão foi a força revigorante para tudo aquilo que estão a fazer"

Mário Silvestre, comandante Nacional da Proteção Civil, destaca trabalho da equipa portuguesa na Venezuela, que conseguiu resgatar uma pessoa com vida ao fim de sete dias após o terramoto.

O comandante Nacional da Proteção Civil, Mário Silvestre, afirmou que o trabalho da equipa portuguesa na Venezuela "dignifica Portugal".

Em declarações esta tarde, 02 de julho, Silvestre disse que a melhor palavra é "reconhecimento" e elogiou o facto de terem conseguido resgatar uma pessoa com vida. "Isto é no fundo impagável".

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