Reservas de água em Almada recuperam para 46% e SMAS lança dashboard de monitorização

As reservas de água em Almada recuperaram para 46%, de acordo com a nova informação disponível no site dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS). A entidade lançou um dashboard com informação sobre o estado das reservas de água nos reservatórios do concelho.Segundo a última atualização, realizada às 22:00 de 18 de julho de 2026, a reserva média de água nos reservatórios do concelho de Almada situa-se nos 46%. O nível enquadra-se na faixa entre 30% e 60% (nível amarelo), o que, de acordo com a escala definida pela autarquia, implica a avaliação da evolução das reservas e a possível redução do número de horas de corte no abastecimento de água.Os dados correspondem à média da reserva total de água dos reservatórios de Brielas, Cassapo, Cristo-Rei, Feijó, Fonte Santa, Laranjeiro, Lazarim, Monte de Caparica, Murfacém, Pica Galo, Pragal, Trafaria e Raposo. A Câmara Municipal de Almada reforça ainda o apelo ao consumo responsável, sublinhando que "A água é um bem de todos. Uma gota conta."O dashboard foi criado na sequência de vários dias de falhas no abastecimento de água no concelho. "Esta nova ferramenta reúne, de forma simples e visual, informação sobre o nível médio das reservas de água, permitindo acompanhar a sua evolução e conhecer o enquadramento da situação de acordo com uma escala de cinco níveis", explica a autarquia no site..SMAS de Almada confirmam novo furo de captação de água após "esforço técnico e operacional excecional".Provedoria de Justiça abre análise às falhas no abastecimento de água em Almada