Reposição de areia leva a interdição de praias na Costa da Caparica

A partir desta quinta-feira, 16 de abril, e até junho as praias de S. João da Caparica e da Costa da Caparica, em Almada, vão ser alvo de trabalhos de reposição de areias, o que vai obrigar a que as zonas intervencionadas sejam interditas aos banhistas.Segundo a Agência Portuguesa do Ambiente (APA), a operação tem um custo previsto de 8.968.999,73 euros e é financiada por fundos europeus - Programa Temático para a Ação Climática e Sustentabilidade (PACS) e por investimento da Administração do Porto de Lisboa.As primeiras operações, que devem começar esta quinta-feira na zona de S. João da Caparica, têm um prazo de execução que se estenderá até maio. Seguindo-se a área da praia de St. António e do Tarquínio-Paraíso. Durante o próximo mês, além destas zonas balneares também a área da praia do Dragão Vermelho será intervencionada.Ainda em maio, e com continuação para o mês de junho, será a vez das Praia Nova e Nova Praia. .De acordo com o planeamento enviado ao DN pela Agência Portuguesa do Ambiente, as praias centrais da cidade da Costa da Caparica devem receber esta empreitada nos meses de maio e junho.Os trabalhos de “alimentação artificial” das praias foram entregues no passado dia 25 de setembro e são da responsabilidade da APA e a Administração do Porto de Lisboa.No comunicado enviado ao DN, a associação explica que esta operação contempla a “alimentação da praia emersa, com um volume total de 1.000.000m3”. É, igualmente, explicado que “a zona de empréstimo dos sedimentos localiza-se na entrada do estuário do Tejo, mais precisamente no Canal da Barra Sul”.Recorde-se que esta empreitada ainda se iniciou em novembro do ano passado, mas devido às “condições meteorológicas que possibilitassem garantir a segurança dos trabalhos e os objetivos propostos” foram suspensas. O retomar agora dos trabalhos deve-se, segundo a APA, à “previsão de condições agitação marítima favoráveis”..Mau tempo: Governo lança plano de 111 milhões de euros para recuperar zonas do litoral