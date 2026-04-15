Durante os próximos meses as praias do concelho de Almada vão sofrer constrangimentos por fases.
Durante os próximos meses as praias do concelho de Almada vão sofrer constrangimentos por fases.FOTO: Gerardo Santos
Sociedade

Reposição de areia leva a interdição de praias na Costa da Caparica

A partir desta quinta-feira, durante 60 dias, vão ser efetuados trabalhos de “alimentação artificial” do litoral em Almada. Intervenção será por fases.
Carlos Ferro
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