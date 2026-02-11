O ministro da Presidência, António Leitão Amaro
O ministro da Presidência, António Leitão AmaroANTÓNIO COTRIM/LUSA
Sociedade

Reposição de antenas do SIRESP destruídas custa seis milhões de euros

O ministro da Presidência salientou no Parlamento que, ao contrário de ocasiões como o apagão, a falha deveu-se à "destruição física de antenas SIRESP"
DN/Lusa
Publicado a
Atualizado a

A reposição de antenas da rede de comunicação de emergência SIRESP destruídas pela passagem da depressão Kristin vai ter um custo de "cerca de seis milhões de euros", informou esta quarta-feira o ministro da Presidência.

Em audição na Comissão parlamentar dos Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, António Leitão Amaro admitiu que existiu uma falha do SIRESP aquando da tempestade Kristin.

O ministro salientou que, ao contrário de ocasiões como o apagão, a falha deveu-se à "destruição física de antenas SIRESP", cuja reposição custa "cerca de seis milhões de euros".

O governante acrescentou que o investimento foi já aprovado pelo executivo.

Em 30 de janeiro, o comandante nacional da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) já tinha admitido a existência de falhas pontuais na rede de comunicações de emergência e segurança do Estado, ressalvando que estas foram colmatadas com recurso a estações móveis.

"Obviamente que uma estação móvel não tem a mesma capacidade que uma estação fixa", referiu Mário Silvestre, ao adiantar que "algumas delas foram arrancadas pela base" durante a passagem da depressão Kristin por Portugal continental.

No apagão de abril do ano passado, o SIRESP também falhou e na altura o Governo criou um grupo de trabalho para "a substituição urgente" desta rede de comunicações, cujo relatório foi, segundo fonte ligada ao processo, concluído em janeiro.

Em 2026, a empresa Siresp SA, que gere o SIRESP, vai receber uma indemnização compensatória de 26 milhões de euros para garantir a gestão, operação e manutenção da rede, um valor idêntico ao dos anos anteriores, anunciou, em 30 de janeiro, o Governo.

Caso entretanto seja criada uma outra entidade para gerir a rede de comunicação, a indemnização compensatória aprovada em 29 de janeiro em Conselho de Ministros será transferida, precisou então à Lusa fonte ligada ao processo.

Quinze pessoas morreram em Portugal desde 28 de janeiro na sequência da passagem das depressões Kristin, Leonardo e Marta, que provocaram também muitas centenas de feridos e desalojados.

A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o fecho de estradas, escolas e serviços de transporte, e o corte de energia, água e comunicações, inundações e cheias são as principais consequências materiais do temporal.

As regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo são as mais afetadas.

O Governo prolongou a situação de calamidade até dia 15 em 68 concelhos e anunciou medidas de apoio até 2,5 mil milhões de euros.

O ministro da Presidência, António Leitão Amaro
Leitão Amaro e a sucessão no MAI: "Foco do Governo agora é apoiar as pessoas"
O ministro da Presidência, António Leitão Amaro
Coordenador para concluir esta semana proposta do SIRESP foi somente nomeado há pouco dias
Mau Tempo
António Leitão Amaro
SIRESP

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt