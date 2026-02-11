Reposição de antenas do SIRESP destruídas custa seis milhões de euros

A reposição de antenas da rede de comunicação de emergência SIRESP destruídas pela passagem da depressão Kristin vai ter um custo de "cerca de seis milhões de euros", informou esta quarta-feira o ministro da Presidência.Em audição na Comissão parlamentar dos Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, António Leitão Amaro admitiu que existiu uma falha do SIRESP aquando da tempestade Kristin.O ministro salientou que, ao contrário de ocasiões como o apagão, a falha deveu-se à "destruição física de antenas SIRESP", cuja reposição custa "cerca de seis milhões de euros".O governante acrescentou que o investimento foi já aprovado pelo executivo.Em 30 de janeiro, o comandante nacional da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) já tinha admitido a existência de falhas pontuais na rede de comunicações de emergência e segurança do Estado, ressalvando que estas foram colmatadas com recurso a estações móveis."Obviamente que uma estação móvel não tem a mesma capacidade que uma estação fixa", referiu Mário Silvestre, ao adiantar que "algumas delas foram arrancadas pela base" durante a passagem da depressão Kristin por Portugal continental.No apagão de abril do ano passado, o SIRESP também falhou e na altura o Governo criou um grupo de trabalho para "a substituição urgente" desta rede de comunicações, cujo relatório foi, segundo fonte ligada ao processo, concluído em janeiro.Em 2026, a empresa Siresp SA, que gere o SIRESP, vai receber uma indemnização compensatória de 26 milhões de euros para garantir a gestão, operação e manutenção da rede, um valor idêntico ao dos anos anteriores, anunciou, em 30 de janeiro, o Governo.Caso entretanto seja criada uma outra entidade para gerir a rede de comunicação, a indemnização compensatória aprovada em 29 de janeiro em Conselho de Ministros será transferida, precisou então à Lusa fonte ligada ao processo.Quinze pessoas morreram em Portugal desde 28 de janeiro na sequência da passagem das depressões Kristin, Leonardo e Marta, que provocaram também muitas centenas de feridos e desalojados.A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o fecho de estradas, escolas e serviços de transporte, e o corte de energia, água e comunicações, inundações e cheias são as principais consequências materiais do temporal.As regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo são as mais afetadas.O Governo prolongou a situação de calamidade até dia 15 em 68 concelhos e anunciou medidas de apoio até 2,5 mil milhões de euros. .Leitão Amaro e a sucessão no MAI: "Foco do Governo agora é apoiar as pessoas".Coordenador para concluir esta semana proposta do SIRESP foi somente nomeado há pouco dias