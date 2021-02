Estado de emergência. Janeiro e fevereiro com mais multas do que em todo o ano de 2020

Mais de 13 mil contraordenações foram levantadas pelas polícias em janeiro e fevereiro no âmbito do estado de emergência, anunciou esta quarta-feira o ministro da Administração Interna, avançando que os autos instaurados nesse período foram superiores aos registados em 2020.

Na comissão parlamentar de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, onde está a ser ouvido, Eduardo Cabrita precisou que, em janeiro e fevereiro, foram aplicadas 13.300 contraordenações, enquanto em todo o ano de 2000 foram registadas 5000.

"O número de autos instaurados entre 15 de janeiro e 15 de fevereiro foi superior a todo ano de 2020", frisou.

O ministro disse também que se registou um "incremento significativo" de detenções e encerramentos de estabelecimentos no âmbito do estado de emergência decretado para combater a pandemia de covid-19.

O ministro anunciou também no parlamento que a criminalidade registou em 2020 os níveis mais baixos em Portugal desde que há registo, tendo apenas subido os crimes informáticos.

Em 2020 registou-se "uma redução de cerca de 12% na criminalidade geral e uma redução em 14% na criminalidade violenta e grave", disse Eduardo Cabrita aos deputados da comissão parlamentar de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, frisando que estes números são os mais baixos desde que existem os relatórios Anuais de segurança interna.

O governante sublinhou que a única exceção são os crimes informáticos, como as burlas, que sofreram no ano passado um "crescimento significativo".

Eduardo Cabrita deu também conta de que o crime de violência doméstica diminuiu seis por cento em 2020 em relação a 2019,tendo registado "uma significativa redução" durante o confinamento devido à pandemia.

No parlamento, o ministro da Administração Interna destacou também a diminuição dos números da sinistralidade rodoviária em 2020, ano em que os acidentes com vítimas reduziram 26% e o número de mortos diminuiu 22% face ao ano anterior.

Janeiro com pico de casos de covid-19 na PSP e bombeiros

O ministro da Administração Interna disse esta quarta-feira que se registaram em janeiro picos de casos de covid-19 nas forças de segurança e nos bombeiros, tendo atingido 10% do efetivo da PSP e mais de 500 bombeiros.

"Tivemos picos em janeiro de infeções e de isolamento profilático nas forças de segurança, que chegaram a atingir no caso da PSP cerca de 10% do efetivo", disse Eduardo Cabrita aos deputados da comissão parlamentar de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, referindo que na GNR os números foram menores.

O ministro avançou também que mais de 500 bombeiros estiveram infetados com covid-19 ou de quarentena em janeiro.

Eduardo Cabrita sublinhou que foi na segunda quinzena de janeiro que se registou este "nível mais elevado".

O governante garantiu que estes casos de covid-19 nas forças de segurança e nos bombeiros não colocaram em causa a capacidade operacional e de resposta no âmbito do combate à pandemia e do estado de emergência.

Neste sentido, o ministro explicou que, integrados nas funções essenciais do Estado, os elementos das forças de segurança e os bombeiros são prioritários no processo de vacinação contra a covid-19.