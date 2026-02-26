Recuperação de energia em zonas afetadas pelo mau tempo “praticamente concluída”

A E-Redes disse esta quinta-feira, 26 de fevereiro, que a recuperação do fornecimento de energia nas zonas afetadas pelo mau tempo está “praticamente concluída”, depois de o presidente da EDP ter indicado que estava restabelecida a 100%.Numa declaração enviada à Lusa, a E-Redes, que integra o grupo EDP, disse que “a recuperação do fornecimento de energia" na sequência da depressão Kristin está praticamente concluída, persistindo "apenas alguns casos mais pontuais, que continuam a ser resolvidos”.Nesse sentido, indicou, a E-Redes “mantém a monitorização e mobilização das equipas necessárias no terreno”, explicando que “há agora ainda bastante a fazer para consolidar a recuperação, nomeadamente passando reparações mais provisórias a definitivas”.O presidente executivo da EDP disse esta quinta-feira que o grupo já restabeleceu a energia a 100% dos clientes afetados pelas tempestades..EDP já restabeleceu energia a 100% dos clientes afetados por tempestades. "Já recuperámos 100% dos clientes, restando apenas algumas situações específicas que serão resolvidas muito em breve, mas penso que o pior já passou", afirmou Miguel Stilwell d'Andrade, na conferência telefónica com analistas no âmbito da apresentação dos resultados de 2025.O gestor recordou que Portugal foi atingido por "uma série de tempestades devastadoras", que começaram no final de janeiro e se prolongaram até fevereiro e registaram ventos superiores a 200 quilómetros por hora, que causaram "danos físicos sem precedentes nas infraestruturas do país", incluindo nas redes elétricas e em ativos da empresa.A tempestade afetou cerca de 6.000 quilómetros de rede e danificou aproximadamente 5.800 torres, tendo sido mobilizadas cerca de 2.400 pessoas no terreno, incluindo equipas vindas de Espanha, Brasil, França e Irlanda.O gestor sublinhou que a resposta foi "imediata", com um apoio "muito coordenado e em grande escala" de equipas internas e externas. "Tivemos pessoas vindas de Espanha, Brasil, França e Irlanda", referiu, agradecendo o contributo das equipas das redes e das centrais hidroelétricas, que "trabalharam ininterruptamente para limitar os danos causados pela tempestade e restabelecer a energia dos nossos clientes".