EDP já restabeleceu energia a 100% dos clientes afetados por tempestades

Presidente executivo da EDP, grupo que integra a E-Redes, afirmou que restam "apenas algumas situações específicas que serão resolvidas muito em breve".
DN/Lusa
Publicado a
Atualizado a

A EDP, grupo que integra a E-Redes, responsável pela operação da rede de distribuição em Portugal continental, já restabeleceu a energia a 100% dos clientes afetados pelas tempestades, anunciou esta quinta-feira, 26 de fevereiro, o presidente executivo.

“Já recuperámos 100% dos clientes, restando apenas algumas situações específicas que serão resolvidas muito em breve, mas penso que o pior já passou”, afirmou Miguel Stilwell d’Andrade, na conferência telefónica com analistas no âmbito da apresentação dos resultados de 2025.

Câmara de Leiria diz que há mais de 200 clientes sem eletricidade no concelho

O gestor recordou que Portugal foi atingido por “uma série de tempestades devastadoras”, que começaram no final de janeiro e se prolongaram até fevereiro e registaram ventos superiores a 200 quilómetros por hora, que causaram “danos físicos sem precedentes nas infraestruturas do país”, incluindo nas redes elétricas e em ativos da empresa.

A tempestade afetou cerca de 6.000 quilómetros de rede e danificou aproximadamente 5.800 torres, tendo sido mobilizadas cerca de 2.400 pessoas no terreno, incluindo equipas vindas de Espanha, Brasil, França e Irlanda.

O gestor sublinhou que a resposta foi “imediata”, com um apoio “muito coordenado e em grande escala” de equipas internas e externas. “Tivemos pessoas vindas de Espanha, Brasil, França e Irlanda”, referiu, agradecendo o contributo das equipas das redes e das centrais hidroelétricas, que “trabalharam ininterruptamente para limitar os danos causados pela tempestade e restabelecer a energia dos nossos clientes”.

Miguel Stilwell d’Andrade destacou que a prioridade foi “restabelecer a energia da forma mais rápida, mais segura e mais eficaz possível”, reconhecendo que compreendem “os danos que esta situação causou e a frustração das pessoas que ficaram sem eletricidade durante estas semanas”.

No segmento hídrico, destacou que, devido à forte pluviosidade, os níveis das albufeiras atingiram máximos históricos, situando-se em cerca de 96%, face a 76% em janeiro. O índice de produção hidroelétrica em Portugal duplicou a média histórica até à data, adiantou.

Segundo explicou, estas condições meteorológicas extremas tiveram também impacto no mercado, com “preços anormalmente baixos” no mercado grossista (‘pool’), que passaram de cerca de 71 euros por megawatt/hora em janeiro para aproximadamente 8 euros por megawatt/hora até meados de fevereiro, num contexto de custos mais elevados com serviços auxiliares.

Miguel Stilwell d’Andrade sublinhou ainda que foi utilizado um modelo hidrológico avançado para antecipar descargas e coordená-las com as autoridades ambientais, contribuindo para o controlo das cheias.

Em termos financeiros, a empresa estima em cerca de 80 milhões de euros os impactos associados às tempestades, incluindo danos nas redes e em ativos de geração, bem como custos operacionais, com maior peso na atividade de redes.

No entanto, o responsável indicou que o impacto adicional das tempestades continua a ser avaliado e será atualizado no primeiro trimestre, defendendo que estes episódios evidenciam “a crescente vulnerabilidade” associada às alterações climáticas e reforçam a necessidade de sistemas mais resilientes.

Nesse sentido, o grupo prevê investir 4,1 mil milhões de euros em redes na Península Ibérica entre 2026 e 2030, face a 2,6 mil milhões no período 2021-2025, um aumento global de 58%.“Embora ambas as geografias estejam a contribuir significativamente para este aumento, em Portugal é de cerca de 66%”, apontou.

Deste montante, mais de 500 milhões de euros deverão ser canalizados para reforço da resiliência da rede, “a fim de garantir que a rede está preparada para cargas mais elevadas, mais produção distribuída e maior complexidade do sistema”, afirmou.

O gestor destacou ainda que o novo quadro regulatório em Portugal fixa uma taxa de remuneração nominal antes de impostos de 6,7% até 2029, garantindo “clareza e estabilidade” para o ciclo de investimento, num contexto de crescimento esperado da procura elétrica na Península Ibérica, impulsionado pela eletrificação, em grande parte devido ao desenvolvimento de ‘data centers’.

