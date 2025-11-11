Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Recuperadas peças do Santuário de Nossa Senhora d’Aires desaparecidas desde 2009

Os artigos recuperados já foram entregues pela PJ e pelo Ministério Público ao Arcebispo de Évora.
As cerca de 400 peças, na sua maioria em ouro, que tinham sido oferecidas ao Santuário de Nossa Senhora d’Aires, em Viana do Alentejo, e que se encontravam desaparecidas desde agosto de 2009, foram recuperadas pela Polícia Judiciária, mais precisamente pela Unidade Local de Investigação Criminal de Évora.

Segundo um comunicado enviado esta terça-feira, 11 de novembro, pela PJ, os artigos recuperados foram entregues pela PJ e pelo Ministério Público ao Arcebispo de Évora, D. Francisco Senra Coelho, na segunda-feira, 10.

"Trata-se de um conjunto de ofertas feitas pelos fiéis que peregrinam ao Santuário, cuja participação do desaparecimento foi efetuada à PJ em junho de 2020, pela Arquidiocese de Évora", explica a PJ.

 "Deste conjunto de peças, considerado um "tesouro" por corresponder às oferendas entregues, ao longo dos anos, no Santuário, destinadas à veneranda imagem de Nossa Senhora de Aires, constam dois resplendores, um em prata e outro em ouro, ambos com pedras preciosas e de alto valor histórico e patrimonial", descreve.

