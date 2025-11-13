Recém-nascido encontrado morto numa lixeira em Coimbra

Um bebé recém-nascido foi encontrado morto na noite de quarta-feira, 12 de novembro, numa lixeira em Coimbra, segundo informação avançada pelo Diário de Coimbra .De acordo com a publicação, o recém-nascido terá sido encontrado ainda com o cordão umbilical nas instalações da ERSUC - Resíduos Sólidos do Centro, em Vil de Matos, no complexo de tratamento de lixos.O alerta foi dado por volta das 21h30, tendo a GNR estado no local. Caso está agora a ser investigado pela Polícia Judiciária, refere a CNN Portugal. .PJ pede ajuda à população da Grande Lisboa para encontrar pais de bebé encontrado morto no lixo em Cascais.Bebé encontrado morto em estação de tratamento de lixo em Cascais