Recém-nascido encontrado morto numa lixeira em Coimbra
Foto: PEDRO CORREIA
Sociedade

Recém-nascido encontrado morto numa lixeira em Coimbra

GNR esteve no local e caso está agora a ser investigado pela Polícia Judiciária.
Susete Henriques
Um bebé recém-nascido foi encontrado morto na noite de quarta-feira, 12 de novembro, numa lixeira em Coimbra, segundo informação avançada pelo Diário de Coimbra .

De acordo com a publicação, o recém-nascido terá sido encontrado ainda com o cordão umbilical nas instalações da ERSUC - Resíduos Sólidos do Centro, em Vil de Matos, no complexo de tratamento de lixos.

O alerta foi dado por volta das 21h30, tendo a GNR estado no local. Caso está agora a ser investigado pela Polícia Judiciária, refere a CNN Portugal.

