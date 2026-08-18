Reapreciações da 2.ª fase só terão resultados conhecidos em setembro

Mais uma alteração no calendário dos exames nacionais foi determinada pelo Governo. O Ministério da Educação decidiu que os resultados dos pedidos de reapreciação dos exames nacionais da 2.ª fase serão conhecidos somente a 14 de setembro.

Segundo o ministério de Fernando Alexandre, a decisão em adiar a divulgação das notas tem o objetivo de garantir que professores e funcionários envolvidos no processo possam gozar férias. O calendário inicial previa que os resultados das reapreciações da 2.ª fase fossem divulgados a 28 de agosto.

No entanto, os problemas registados no processo de avaliação digital aumentaram o volume de trabalho dos professores e funcionários. Com as novas datas, os resultados das reapreciações das provas do 9.º ano serão divulgados a 9 de setembro, enquanto as notas dos exames nacionais serão conhecidas a 14 de setembro, segundo um despacho publicado em Diário da República (DRE).

O ministro da Educação, Fernando Alexandre, já havia anunciado na semana passada o adiamento das datas. O titular da pasta garantiu que a alteração não colocaria em causa o acesso ao ensino superior. Isto porque as provas só podem ser utilizadas nas candidaturas à 2.ª fase, cujo prazo termina a 20 de setembro.

Este ano, os pedidos de reapreciação da 2.ª fase também são realizados mais tarde, ao mesmo tempo que foi criada uma época extraordinária de exames no início de setembro, diante dos problemas na realização dos exames.

O despacho estabelece ainda que os resultados das reapreciações dos exames realizados na época extraordinária serão conhecidos a 25 de setembro. Já as reapreciações da época especial dos exames do 9.º ano serão divulgadas a 16 de setembro.