Reaberta circulação na Ponte Vasco da Gama no sentido Lisboa-Montijo após acidente que fez seis feridos
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Reaberta circulação na Ponte Vasco da Gama no sentido Lisboa-Montijo após acidente que fez seis feridos

Foram destacados para o local 25 operacionais, apoiados por 12 veículos de socorro.
DN/Lusa
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O trânsito na Ponte Vasco da Gama no sentido Lisboa-Montijo foi retomado pelas 18h33, com a abertura de uma das três faixas de rodagem, cortadas após um acidente com cinco veículos ligeiros, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.

O acidente provocou “seis feridos ligeiros”, segundo fonte do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

A mesma fonte especificou pelas 18h25 que dois dos feridos foram transportados para o Hospital do Barreiro, dois para o Hospital de São José, em Lisboa, e os outros dois para o Hospital Beatriz Ângelo, em Loures.

De acordo com a Proteção Civil, o alerta para esta colisão rodoviária foi dado às 16h50, tendo sido mobilizados para o local 25 operacionais, apoiados por 12 veículos de socorro.

A reabertura ao trânsito de uma das três faixas de rodagem ocorreu pelas 18h33, indicou a Proteção Civil.

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