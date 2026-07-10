Reaberta circulação na Ponte Vasco da Gama no sentido Lisboa-Montijo após acidente que fez seis feridos

O trânsito na Ponte Vasco da Gama no sentido Lisboa-Montijo foi retomado pelas 18h33, com a abertura de uma das três faixas de rodagem, cortadas após um acidente com cinco veículos ligeiros, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.O acidente provocou “seis feridos ligeiros”, segundo fonte do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).A mesma fonte especificou pelas 18h25 que dois dos feridos foram transportados para o Hospital do Barreiro, dois para o Hospital de São José, em Lisboa, e os outros dois para o Hospital Beatriz Ângelo, em Loures.De acordo com a Proteção Civil, o alerta para esta colisão rodoviária foi dado às 16h50, tendo sido mobilizados para o local 25 operacionais, apoiados por 12 veículos de socorro.A reabertura ao trânsito de uma das três faixas de rodagem ocorreu pelas 18h33, indicou a Proteção Civil.