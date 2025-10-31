Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Quinze distritos do continente com precipitação forte até sábado
FOTO: Reinaldo Rodrigues
Sociedade

Quinze distritos do continente com precipitação forte até sábado

Os distritos de Aveiro, Bragança, Vila Real, Viseu, Guarda, Coimbra e Leiria estão sob aviso laranja.
DN/Lusa
Quinze distritos do continente estão a ser afetados por precipitação persistente e por vezes forte até sábado, sete dos quais estão já sob aviso laranja, indicou esta sexta-feira, 31 de outubro, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Segundo o IPMA, os distritos de Aveiro, Bragança, Vila Real, Viseu, Guarda, Coimbra e Leiria estão sob aviso laranja até sábado devido a precipitação persistente e por vezes forte.

Também devido à chuva forte estão sob aviso amarelo os distritos de Braga, Viana do Castelo, Porto, Castelo Branco, Portalegre, Santarém, Lisboa e Setúbal.

Bragança e Vila Real estão sob aviso laranja desde o início da tarde de hoje, devido a precipitação persistente e por vezes forte, situação que se prolonga até às 06h00 de sábado, altura em que passam a aviso de nível amarelo, até às 09h00.

Pelos mesmos motivos, os distritos de Aveiro, Coimbra, Viseu e Leiria estão sob aviso laranja até às 09h00 de sábado, passando a amarelo entre as 09h00 e o meio-dia, enquanto o distrito da Guarda está sob aviso laranja até às 12h00 de sábado, passando a amarelo até às 15h00.

Devido a chuva por vezes forte, os distritos de Braga e Viana do Castelo estão, até às 21h00 de hoje, sob aviso amarelo, que sobe então de nível para laranja até às 03h00, altura em que volta a amarelo até às 06h00.

O distrito do Porto está sob aviso amarelo até às 21h00 de hoje, altura em que passa a laranja devido à precipitação persistente e por vezes forte, voltando às 06:00 ao nível amarelo, que se prolonga até às 09h00 de sábado.

Castelo Branco está sob aviso amarelo devido a precipitação forte até às 06:00 de sábado, altura em que passa a laranja até às 12h00, voltando a amarelo entre o meio-dia e as 15h00.

Lisboa e Santarém estão sob aviso amarelo até às 06h00 de sábado, altura em que passam a nível laranja, até às 12h00.

Devido a precipitação persistente e, por vezes, forte, o distrito de Lisboa volta a estar sob aviso amarelo entre as 12h00 e as 15h00 de sábado.

Em Portalegre, a precipitação, por vezes forte, em especial na parte norte do distrito, levou a um aviso amarelo até às 21h00 de hoje e a um novo aviso amarelo para chuva persistente e por vezes forte entre as 06h00 e as 18h00 de sábado.

Em aviso amarelo por precipitação, por vezes forte, em especial na parte norte do distrito está Setúbal até às 21h00 de hoje e depois entre as 06h00 e as 15:00 de sábado.

Os distritos do Porto, Viana do Castelo, Braga, Aveiro, Lisboa, Coimbra e Leiria estão também sob aviso amarelo até às 21h00 de hoje devido à agitação marítima, com ondas de quatro metros, consideradas de “altura significativa”.

Os avisos do IPMA - vermelho, laranja e amarelo - são emitidos quando existe uma situação meteorológica de risco, que pode ser avaliada como de risco elevado, moderado ou reduzido.

