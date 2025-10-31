Proteção Civil registou 68 ocorrências até às 07:00 devido à chuva. Três distritos sob aviso vermelho

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) registou entre as 00:00 e as 07:00 desta sexta-feira, 31 de outubro, 68 ocorrências relacionadas com o mau tempo, a maioria inundações da via pública e estruturas e principalmente no norte do país.“Tivemos 68 ocorrências, a maioria das quais inundações da via pública e estruturas e na Área Metropolitana do Porto, sem causar vítimas ou danos graves devido à chuva”, adiantou à agência Lusa, José Costa, da ANEPC.Das 68 ocorrências registadas, 59 foram inundações da via pública e estruturas, três quedas de árvore e duas limpezas de via e quatro movimentos de massa..Mau tempo: Regiões do norte e centro com chuva forte e persistente na sexta-feira e no sábado. A maioria das ocorrências (57) foram registadas na Área Metropolitana do Porto e as restantes espalhadas pelas regiões do Ave e Cávado.Segundo José Costa, foram empenhados 105 operacionais, com o apoio de 35 veículos.O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para esta sexta-feira e sábado um agravamento do estado do tempo em Portugal continental com chuva, por vezes forte e persistente, em especial nas regiões do norte e centro, vento e agitação marítima.. A previsão de chuva forte levou o IPMA colocar sob aviso vermelho os distritos de Viseu, Aveiro e Coimbra entre as 06:00 e as 12:00 desta sexta-feira, passando depois a laranja entre as 12:00 desta sexta-feira e as 00:00 de sábado e depois a amarelo até às 12:00 de sábado.Sob aviso laranja por causa da chuva estão também esta sexta-feira os distritos de Bragança, Porto, Guarda, Vila Real, Viana do Castelo, Leiria e Braga, passando depois a amarelo até às 15:00 de sábado.O IPMA colocou ainda Setúbal, Santarém, Lisboa, Castelo Branco, Portalegre sob aviso amarelo esta sexta-feira e no sábado.. O aviso vermelho é emitido pelo IPMA nos casos de situação meteorológica de risco extremo. Já o aviso laranja indica uma situação meteorológica de risco moderado a elevado e o amarelo risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.Por causa do mau tempo, a ANEPC emitiu na quinta-feira um aviso à população para comportamentos preventivos devido à previsão de chuva forte, vento e possibilidade de cheias ou inundações nos próximos dias.Fonte da ANEPC disse à agência Lusa que o nível de prontidão foi elevado para 3, o que significa uma maior capacidade de resposta dos operacionais.A Proteção Civil advertiu que podem ocorrer variações significativas nos caudais de zonas historicamente mais vulneráveis.O agravamento das condições meteorológicas está associado à previsão de inundações em zonas urbanas, cheias e contaminação de fontes de água potável por inertes resultantes dos incêndios rurais.A Proteção Civil alertou para a necessidade de garantir a desobstrução dos sistemas de escoamento das águas pluviais e a adequada fixação de estruturas soltas, nomeadamente andaimes, placas e outros materiais suspensos.Também a Polícia de Segurança Pública (PSP) alertou na quinta-feira os condutores para o mau tempo previsto para os próximos dias, que aumenta o risco de acidentes rodoviários.