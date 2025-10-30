Mau tempo: Regiões do norte e centro com chuva forte e persistente na sexta-feira e no sábado

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para sexta-feira e sábado no norte e centro do continente chuva persistente e por vezes forte, com alguma severidade naquelas regiões, segundo a meteorologista Patrícia Gomes.“Os próximos dias vão ser caracterizados pela passagem de uma superfície frontal fria que vai atravessar todo o território do continente. É uma superfície frontal fria que tem muita atividade [e] que vai trazer muita chuva. As maiores quantidades são esperadas nas regiões norte e centro”, adiantou à agência Lusa a meteorologista do IPMA.De acordo com Patrícia Gomes, a chuva vai começar a cair já no final desta quinta-feira, 30 de outubro, no Minho e Douro Litoral e gradualmente ao longo do dia de sexta-feira vai atravessar todo o território do continente. “Com alguma lentidão [a superfície frontal] vai ficar quase estacionária principalmente na região centro, o que acaba também por dar uma persistência à chuva que vai ocorrer. Persistência de um modo geral nos mesmos locais e com alguma intensidade e isso pode gerar situações um pouco mais complicadas”, contou.No final do dia de sexta-feira, segundo Patrícia Gomes, esta chuva vai estar “entre Setúbal e Portalegre e acaba por ficar aí durante algum tempo”.“Depois no dia 01 de novembro [sábado] começa a atravessar a região sul. Isto não significa que não chova nas regiões do norte e centro. Vai continuar a chover, mas não se espera que seja com a mesma intensidade que no dia 31 [sexta-feira]. É uma situação com alguma perigosidade”, destacou.Por causa da chuva forte, o IPMA já emitiu aviso laranja para as regiões do norte e centro entre as 03:00 de sexta-feira e as 00:00 de sábado e aviso amarelo apenas para os distritos de Lisboa, Santarém e Castelo Branco entre as 03:00 de sexta-feira e as 06:00 de sábado.“Vamos acompanhando a situação, mas é uma situação um pouco complicada para algumas regiões, até devido, a esta superfície ficar estacionária durante alguma horas numa determinada região”, disse.Quanto ao vento, Patrícia Gomes adiantou que vai intensificar a partir do meio da tarde desta quinta-feira nas terras altas e no litoral norte e centro, mas nada de muito significativo.“Em relação à temperaturas, os valores da máxima situam-se entre 15 e os 20 graus nas regiões do norte e centro e entre os 20 e os 23 graus na região sul, com uma pequena descida no domingo”, referiu.As temperaturas mínimas vão registar uma descida mais significativa, prevendo-se valores da ordem de 10 a 15 graus nas regiões norte e centro, descendo para valores inferiores a 05 graus em alguns locais do interior norte e centro na noite de sábado para domingo.As mínimas vão variar entre 13 e 18 graus na região sul, descendo para valores entre 09 e 14 graus na noite de sábado para domingo.“Depois desta situação vamos ter a intensificação de uma crista anticiclónica que vai fazer com que haja um desagravamento da situação meteorológica com diminuição da nebulosidade. O vento vai desagravar e não se espera precipitação, pelo menos durante dois três dias, mas a meio da próxima semana a situação poderá mudar”, disse..Chuva forte deixa ruas de Faro e Tavira inundadas e coloca Algarve sob aviso vermelho.PSP alerta condutores para o aumento de risco de acidenteA PSP alertou esta quinta-feira os condutores para o mau tempo previsto para os próximos dias, que aumentam o risco de ocorrência de acidentes rodoviários, destacando a importância do uso de dispositivos de segurança, cujas contraordenações têm vindo a aumentar.Em comunicado, a Polícia de Segurança Pública (PSP) refere ter registado durante os três primeiros trimestres deste ano 2.245 contraordenações por falta de uso do cinto de segurança (mais 141 que em igual período em 2024) e 953 por falta de uso dos restantes sistemas de retenção (mais 182 que em igual período em 2024).“Este número de infrações detetadas reflete um aumento considerável face ao período homólogo do ano anterior (cerca de 11%), resultado da intensificação de operações de fiscalização rodoviária pela PSP em todo o território nacional”, refere a PSP.Tendo em conta estes dados e a previsão de mau tempo para os próximos dias, com chuvas forte e persistente, a PSP alerta mais uma vez para os riscos acrescidos na condução em condições meteorológicas adversa e a falta de uso do cinto de segurança e restantes sistemas de retenção.A PSP lembra que a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) emitiu alerta à população relativamente ao mau tempo, designadamente no que concerne à chuva, por vezes forte e acompanhada de trovoada e ao aumento da intensidade do vento no litoral e nas terras altas.Estas condições meteorológicas adversas, previstas pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), aumentam, segundo a PSP, “o risco de ocorrência de acidentes rodoviários, tornando o uso obrigatório de dispositivos de segurança (cinto de segurança e demais sistemas de retenção) uma medida importante, que pode ajudar a proteger a integridade física dos utentes das viaturas e, inclusivamente, salvar vidas”.De acordo com a força de segurança, com o “atual cenário de mau tempo, o não uso ou o uso inadequado do cinto de segurança, bem como o desrespeito no uso dos demais sistemas de retenção, pode contribuir para a ocorrência de fatalidades em despistes e em colisões”.Por isso, a PSP aconselha os condutores a usar sempre o cinto de segurança, os sistemas de retenção devidamente homologados e adequados à criança, adaptar a condução às condições meteorológicas adversas e ao estado da via, não usar o telemóvel e a manter o veículo em condições.Recomenda igualmente que os condutores planeiem as viagens, evitando deslocações desnecessárias durante picos de mau tempo.