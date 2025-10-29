Chuva forte deixa ruas de Faro e Tavira inundadas e coloca Algarve sob aviso vermelho

A chuva intensa que caiu na madrugada desta quarta-feira, 29 de outubro, em Faro, deixou ruas inundadas e carros submersos. Um dos exemplos mais ilustrativo desta situação é a rua de São Luís, junto ao estádio do Farense, onde os carros que ali se encontram estacionados estão imobilizados.O trânsito está cortado e estabelecimentos comerciais encerrados.Também em Tavira se registaram inundações, face à chuva que caiu durante a manhã.O distrito de Faro está sob aviso vermelho, o mais grave, até às 10h00, devido a "precipitação persistente e forte no sotavento, por vezes acompanhada de trovoada e rajadas fortes", segundo o site do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). Depois passa a aviso laranja, até às 15h00.. Também os distritos de Évora, Setúbal e Beja estão esta quarta-feira sob aviso laranja, o segundo mais grave, devido à chuva forte, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).Os avisos do IPMA estão em vigor até às 15:00, devido à “precipitação persistente e forte, por vezes acompanhada de trovoada e rajadas fortes.”Os distritos de Santarém e Lisboa vão estar sob aviso amarelo até ao meio-dia, e Castelo Branco e Portalegre estão também sob aviso amarelo até às 15:00.O aviso laranja é emitido pelo IPMA sempre que existe "situação meteorológica de risco moderado a elevado, e o amarelo, quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica"..Chuva forte, trovoadas e vento colocam quatro distritos sob aviso laranja.Mais de mil ocorrências registadas desde as 12:00 de terça-feiraMais de mil ocorrências relacionadas com o mau tempo foram registadas em Portugal continental entre as 12:00 de terça-feira e as 08:00 desta quarta-feira, a maioria inundações, segundo a proteção civil.“Entre as 12:00 [de terça-feira] e as 08:00 [desta quarta-feira] foram registadas 1.005 ocorrências, das quais 211 na cidade de Lisboa e 764 nos restantes distritos devido à chuva forte”, adiantou Elísio Pereira, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).De acordo com Elísio Pereira, a maioria das ocorrências foram inundações na via pública (679) e quedas de árvores (18).“Na região do Algarve, foram contabilizadas 40 ocorrências entre as 12:00 de terça-feira e as 08:00 de hoje [quarta-feira]. Entretanto, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera [IPMA] agravou o aviso emitido para a região de laranja para vermelho até às 10:00”, disse.Segundo Elísio Pereira, durante a noite não houve registo de vítimas.Na terça-feira, uma mulher ficou ferida com gravidade na sequência das inundações registadas na freguesia de Barcarena, uma das zonas do concelho de Oeiras mais suscetíveis às intempéries..Sapadores tiveram cerca de 40 saídas para inundações e quedas de árvoreO Regimento Sapadores Bombeiros acudiram durante a madrugada desta quarta-feira a cerca de 40 situações de inundações na via pública e em habitações e quedas de árvore devido ao mau tempo, revelou fonte da corporação.Segundo a fonte, apesar da noite ter sido mais calma do que a tarde de terça-feira, ainda assim os sapadores registaram cerca de 40 saídas na sequência da chuva forte.