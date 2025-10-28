Chuva forte, trovoadas e vento colocam quatro distritos sob aviso laranja

Os distritos de Setúbal, Évora, Beja e Faro vão estar na quarta-feira, 29 de outubro, sob aviso laranja, segundo nível mais grave, devido à chuva forte, além de trovoadas e vento, informa o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).Estes avisos do IPMA entram em vigor às 03:00 horas de quarta-feira e duram até às 15:00, justificados por “precipitação persistente e forte, por vezes acompanhada de trovoada e rajadas fortes”.No Algarve, há a possibilidade de formação de ondas com até quatro metros de altura, vindas de sudoeste.Nesta terça-feira, todos os distritos do continente estão sob aviso amarelo, também devido à "precipitação, por vezes forte e acompanhada de trovoadas". Segundo o IPMA, espera-se "vento mais intenso no Centro e Sul".Os períodos de chuva ou aguaceiros serão por vezes fortes a partir da manhã no litoral oeste, estendendo-se gradualmente ao interior..Chuva (por vezes forte e acompanhada de trovoada) coloca todos os distritos sob aviso amarelo na terça-feira.Para a Grande Lisboa, o IPMA prevê "céu geralmente muito nublado" com"períodos de chuva ou aguaceiros, por vezes fortes a partir da manhã" e"condições favoráveis à ocorrência de trovoadas".No Grande Porto, a previsão é semelhante mas far-se-á sentir mais "a partir da tarde".Nas regiões montanhosas e na costa sul do arquipélago da Madeira, a acompanhar a chuva, prevê-se vento forte, entre 09:00 e as 18:00 horas, cujas rajadas podem atingir os 100 quilómetros por hora.O aviso laranja é emitido pelo IPMA sempre que existe "situação meteorológica de risco moderado a elevado" e o amarelo quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.