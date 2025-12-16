Quatro tripulantes desaparecidos após naufrágio de embarcação de pesca ao largo de Aveiro

A Marinha Portuguesa, através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa (MRCC Lisboa), está a coordenar as buscas por quatro tripulantes de uma embarcação de pesca que naufragou na manhã desta terça-feira, 16 de dezembro, ao largo de Aveiro.Segundo um comunicado da Marinha, o alerta foi recebido pelas 07h50, através da Emergency Position Indicator Radio Beacon (EPIRB) da embarcação de pesca, que terá sofrido uma entrada de água enquanto navegava a mais de 200 milhas náuticas (aproximadamente 370 quilómetros) de Aveiro. A bordo seguiam sete tripulantes de nacionalidade indonésia. Três deles - um dos quais em paragem cardiorrespiratória - foram resgatados de uma balsa salva-vidas por uma embarcação de pesca que se encontrava nas imediações. O pescador resgatado em oaragem cardiorespiratória veio a morrer.Neste momento estão a decorrer buscas pelas restantes vítimas no local, através de uma embarcação de pesca e de um navio mercante, tendo também sido ativados o NRP Figueira da Foz e uma aeronave da Força Aérea Portuguesa..Três pescadores indonésios desaparecidos após naufrágio em Caminha