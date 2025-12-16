Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Quatro tripulantes desaparecidos após naufrágio de embarcação de pesca ao largo de Aveiro
Quatro tripulantes desaparecidos após naufrágio de embarcação de pesca ao largo de Aveiro

A bordo seguiam sete tripulantes de nacionalidade indonésia. Três deles - um dos quais veio a morrer - foram resgatados de uma balsa salva-vidas por uma embarcação de pesca.
A Marinha Portuguesa, através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa (MRCC Lisboa), está a coordenar as buscas por quatro tripulantes de uma embarcação de pesca que naufragou na manhã desta terça-feira, 16 de dezembro, ao largo de Aveiro.

Segundo um comunicado da Marinha, o alerta foi recebido pelas 07h50, através da Emergency Position Indicator Radio Beacon (EPIRB) da embarcação de pesca, que terá sofrido uma entrada de água enquanto navegava a mais de 200 milhas náuticas (aproximadamente 370 quilómetros) de Aveiro. 

A bordo seguiam sete tripulantes de nacionalidade indonésia. Três deles - um dos quais em paragem cardiorrespiratória - foram resgatados de uma balsa salva-vidas por uma embarcação de pesca que se encontrava nas imediações. 

O pescador resgatado em oaragem cardiorespiratória veio a morrer.

Neste momento estão a decorrer buscas pelas restantes vítimas no local, através de uma embarcação de pesca e de um navio mercante, tendo também sido ativados o NRP Figueira da Foz e uma aeronave da Força Aérea Portuguesa.​​​​

