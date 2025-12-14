Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Três pescadores indonésios desaparecidos após naufrágio em Caminha
FOTO: Pedro Correia / Global Imagens
Sociedade

Três pescadores indonésios desaparecidos após naufrágio em Caminha

O capitão do Porto de Caminha revela que outras duas pessoas foram resgatadas e transportadas ao Hospital de Viana do Castelo.
DN/Lusa
Publicado a
Atualizado a

A Autoridade Marítima Nacional está a efetuar buscas por três pescadores, de nacionalidade indonésia, ao largo de Caminha, que se encontram desaparecidos no mar após a embarcação de pesca local em que seguiam ter naufragado este domingo, 14 de dezembro, cerca das 12h20.

O capitão do Porto de Caminha, Fernando Vieira Pereira, disse à Lusa que na embarcação seguiam cinco pessoas, duas das quais foram retiradas e transportadas ao Hospital de Viana do Castelo.

Segundo o responsável, o acidente ocorreu numa zona rochosa da ilha de Ínsua, em Moledo, no concelho de Caminha, em circunstâncias que ainda estão a ser apuradas.

Em comunicado, a Autoridade Marítima Nacional refere que na sequência de um alerta recebido pelas 12h20, foram de imediato iniciadas buscas, por mar, pelos tripulantes da Estação Salva-vidas de Viana do Castelo e elementos do Comando Local da Polícia Marítima de Caminha, e, por ar, por uma aeronave da Força Aérea Portuguesa (FAP) e outra espanhola.

Durante as operações de busca, coordenadas pelo Capitão do Porto e Comandante-local da Polícia Marítima de Caminha, foi possível localizar duas das vítimas, o mestre da embarcação e um pescador de nacionalidade indonésia, tendo sido posteriormente assistidas e transportadas em estado consciente para uma unidade hospitalar pelos elementos dos Bombeiros Voluntários de Caminha.

No local, prosseguem as buscas por três pescadores de nacionalidade indonésia.

Pescadores
Autoridade Marítima Nacional
Caminha
Naufrágio

