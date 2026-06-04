A baixa de Alcácer do Sal ficou inundada na madrugada de 4 de fevereiro.
A baixa de Alcácer do Sal ficou inundada na madrugada de 4 de fevereiro.Foto: Gerardo Santos
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Quatro meses após as cheias, Alcácer “ainda está longe da vida normal”

Na madrugada de 4 de fevereiro o Sado transbordou provocando enorme impacte no comércio, habitações, estradas e serviços municipais. A autarquia estima em 109 milhões de euros o total dos prejuízos.
Carlos Ferro
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