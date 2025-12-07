Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Polícia investiga o caso.
Polícia investiga o caso.EPA / TERESA SUAREZ
Sociedade

Quatro jovens portugueses morrem em acidente de viação em França

A viatura em que seguiam embateu contra uma rotunda, antes de cair numa vala e incendiar-se.
Sofia Fonseca
Publicado a
Atualizado a

Quatro jovens portugueses residentes na Suíça morreram no sábado, 6 de dezembro, num acidente de viação em Collonges, França, alegadamente numa viagem à Disney.

As vítimas, dois casais, tinham todas 18 anos, à exceção de uma que tinha 16, e eram naturais de Trancoso.

Segundo as primeiras investigações, citadas pela agência AFP, não há indícios de que tivessem consumido álcool ou drogas.

A viatura em que seguiam embateu contra uma rotunda perto de Collonges, cidade localizada na região fronteiriça com a Suíça, antes de cair numa vala e incendiar-se.

O município de Trancoso emitiu uma nota de pesar "pelo trágico falecimento de quatro jovens". O presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, também apresentou, ainda no sábado, "as sentidas condolências às famílias dos quatro jovens" e disse estar a acompanhar a situação.

França
acidente de viação

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt