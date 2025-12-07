Quatro jovens portugueses morrem em acidente de viação em França

Quatro jovens portugueses residentes na Suíça morreram no sábado, 6 de dezembro, num acidente de viação em Collonges, França, alegadamente numa viagem à Disney.As vítimas, dois casais, tinham todas 18 anos, à exceção de uma que tinha 16, e eram naturais de Trancoso.Segundo as primeiras investigações, citadas pela agência AFP, não há indícios de que tivessem consumido álcool ou drogas.A viatura em que seguiam embateu contra uma rotunda perto de Collonges, cidade localizada na região fronteiriça com a Suíça, antes de cair numa vala e incendiar-se.O município de Trancoso emitiu uma nota de pesar "pelo trágico falecimento de quatro jovens". O presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, também apresentou, ainda no sábado, "as sentidas condolências às famílias dos quatro jovens" e disse estar a acompanhar a situação.