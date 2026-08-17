Incêndios ardem na zona do Porto.
Incêndios ardem na zona do Porto.Foto: Reinaldo Rodrigues / arquivo
Sociedade

Quatro incêndios preocupam Proteção Civil. Mais de 750 operacionais no terreno

Os quatro fogos estão localizados em zonas de difícil acesso terrestre, pelo que vão ser reforçados, assim que for possível, com meios aéreos.
DN/Lusa
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O combate aos quatro incêndios em Bragança, Vila Real, Viana do Castelo e no Porto, que mobilizavam às 08:00 de hoje mais de 750 operacionais, vão ser reforçados com meios aéreos, segundo a proteção civil.

De acordo com Alberto Fernandes da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), os quatro fogos estão localizados em zonas de difícil acesso terrestre, pelo que vão ser reforçados, assim que for possível, com meios aéreos.

Nos quatro incêndios, segundo a proteção civil, não há populações em risco, nem vitimas a registar.

“Neste momento temos quatro incêndios que merecem mais alguma atenção. O de Torre de Moncorvo, que teve uma reativação às 19:14 de domingo é o que neste momento envolve mais meios: 334 operacionais”, disse.

O incêndio que começou às 18:58 de sábado na freguesia de Cabeça Boa, no concelho de Torre de Moncorvo, Bragança, mobilizava 334 operacionais com o apoio de 114 veículos, e alastrou ao concelho vizinho de Carrazeda de Ansiães.

“Outro fogo que está a preocupar é de Ardãos, no concelho de Boticas, no distrito de Vila Real, mobilizando 224 operacionais, com o apoio de 88 meios”, indicou à Lusa Alberto Fernandes.

Também o incêndio que deflagrou às 14:26 de domingo na Senhora da Rocha, Ponte de Lima, no distrito de Viana do Castelo, estava às 08:00 por dominar, mobilizando 138 operacionais, com o auxílio de 45 meios terrestres.

“Ativo está ainda o incêndio que começou às 14:08 de domingo em Vila Boa de Quires e Maureles, no concelho de Marco de Canaveses, no distrito do Porto, que está a ser combatido por 58 operacionais, com o apoio de 18 veículos.

Quanto ao fogo que lavrava desde cerca das 15:15 de domingo no concelho de Oliveira de Azeméis, no distrito de Aveiro, e que chegou a mobilizar 124 operacionais e 39 veículos, entrou em resolução durante a madrugada.

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