Quatro incêndios preocupam Proteção Civil. Mais de 750 operacionais no terreno

O combate aos quatro incêndios em Bragança, Vila Real, Viana do Castelo e no Porto, que mobilizavam às 08:00 de hoje mais de 750 operacionais, vão ser reforçados com meios aéreos, segundo a proteção civil.

De acordo com Alberto Fernandes da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), os quatro fogos estão localizados em zonas de difícil acesso terrestre, pelo que vão ser reforçados, assim que for possível, com meios aéreos.

Nos quatro incêndios, segundo a proteção civil, não há populações em risco, nem vitimas a registar.

“Neste momento temos quatro incêndios que merecem mais alguma atenção. O de Torre de Moncorvo, que teve uma reativação às 19:14 de domingo é o que neste momento envolve mais meios: 334 operacionais”, disse.

O incêndio que começou às 18:58 de sábado na freguesia de Cabeça Boa, no concelho de Torre de Moncorvo, Bragança, mobilizava 334 operacionais com o apoio de 114 veículos, e alastrou ao concelho vizinho de Carrazeda de Ansiães.

“Outro fogo que está a preocupar é de Ardãos, no concelho de Boticas, no distrito de Vila Real, mobilizando 224 operacionais, com o apoio de 88 meios”, indicou à Lusa Alberto Fernandes.

Também o incêndio que deflagrou às 14:26 de domingo na Senhora da Rocha, Ponte de Lima, no distrito de Viana do Castelo, estava às 08:00 por dominar, mobilizando 138 operacionais, com o auxílio de 45 meios terrestres.

“Ativo está ainda o incêndio que começou às 14:08 de domingo em Vila Boa de Quires e Maureles, no concelho de Marco de Canaveses, no distrito do Porto, que está a ser combatido por 58 operacionais, com o apoio de 18 veículos.

Quanto ao fogo que lavrava desde cerca das 15:15 de domingo no concelho de Oliveira de Azeméis, no distrito de Aveiro, e que chegou a mobilizar 124 operacionais e 39 veículos, entrou em resolução durante a madrugada.