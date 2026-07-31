Algumas populações foram retiradas de casa em aldeias de Vinhais e Mirandela.
Algumas populações foram retiradas de casa em aldeias de Vinhais e Mirandela.Foto: Pedro Sarmento Costa / EPA
Sociedade

Portugal atingiu o terceiro valor mais elevado de área ardida desde 2016

Até 15 de julho, 4975 fogos queimaram 30.690 hectares, valores elevados em comparação com anos anteriores. Populações de duas aldeias foram retiradas de casa.
Carlos Ferro
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Incêndios
fogos
Fogos florestais
edição impressa
Diário de Notícias
www.dn.pt