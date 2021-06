Quase um milhão de portugueses não respondeu à SMS da vacinação

956 036 pessoas não responderam à mensagem que as convocava para receberam a vacina contra a covid-19, revela o JN.

Até esta segunda-feira, os serviços de saúde enviaram 4 051 000 SMS, um número que inclui as marcações feitas pelos centros de saúde e as confirmações de autoagendamento, mas só 74% (2 997 740) responderam positivamente.

De acordo com o jornal, que cita a task force para a vacinação, 2,4% (97 224) rejeitaram ser vacinados, enquanto os restantes 23,6% (956 036), não responderam à mensagem.

Mais de metade da população com pelo menos uma dose da vacina

Mais de metade da população portuguesa (53%) já foi vacinada contra a covid-19 com pelo menos uma dose, o que equivale a mais de 5,3 milhões de pessoas, anunciou esta terça-feira a Direção-Geral da Saúde (DGS).

Segundo o relatório semanal da vacinação divulgado pela DGS, 5.335.683 pessoas já receberam pelo menos uma dose e 3.295.132 têm a vacinação completa, o que representa 32% da população.

Por grupos etários, não se registou, na última semana, alterações significativas na faixa dos idosos com mais de 80 anos, na qual 98% (666.831 pessoas) já tem a vacinação iniciada e 93% (634.488) completa, refere a autoridade de saúde nacional.

A quase totalidade das pessoas do grupo entre os 65 e os 79 anos (98%) também já tem pelo menos uma dose tomada, percentagem que baixa para os 64% (1.043.836) no que se refere à vacinação completa contra a covid-19.

A maior subida percentual registou-se esta semana na faixa entre 50 e 64 anos, estando agora 85% (1.847.758) das pessoas deste grupo já com a vacinação iniciada e 51% (1.103.443) com o seu processo vacinal completo.

No que diz respeito ao grupo etário entre os 25 e os 49 anos, subiu de 26% para 35% (1.177.235) as pessoas que já iniciaram a vacinação, enquanto 14% (476.675) já terminaram a vacinação, indica ainda a DGS.

Por regiões, o Norte continua a liderar no número de vacinas administradas, com cerca de 2,9 milhões, seguido de perto por Lisboa e Vale do Tejo, onde já foram administradas mais de 2,8 milhões de doses.

Segue-se o Centro (1,4 milhões de doses), o Alentejo (424 mil), o Algarve (328 mil), a Madeira (209 mil) e os Açores (188 mil), indica o relatório da vacinação.

Já quanto à cobertura vacinal da população, o Alentejo é a região com maior percentagem de pessoas com a vacinação completa (37%), seguindo-se a Madeira e o Centro (35%), o Norte (34%), os Açores (32%), o Algarve (29%) e Lisboa e Vale do Tejo (28%).

Desde o início do plano de vacinação contra a covid-19, a 27 de dezembro de 2020, Portugal já recebeu mais de 9,5 milhões de vacinas, com 8,3 milhões já distribuídas pelos postos de vacinação do território continental e pelas duas regiões autónomas.