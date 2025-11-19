Cinco detidos em operação da PSP na cidade de Lisboa

Cinco pessoas foram detidas esta quarta-feira, 19 de novembro, no âmbito da operação de prevenção criminal que o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP está a realizar esta manhã na zona da Alta de Lisboa, Ameixieira e Ajuda, segundo aquela força de segurança.De acordo com o comissário da PSP Tiago Costa, os detidos são cinco homens com idades entre os 20 e os 40 anos, alguns com antecedentes criminais e que já estavam na mira da polícia.No âmbito da operação, que começou às 07h00 e que às 08h45 ainda estava a decorrer, foram apreendidas quatro caçadeiras, uma pistola e pequenas doses de haxixe.A operação envolve cerca de 100 elementos das valências de investigação criminal, equipas de ordem pública e ainda a Unidade Especial de Polícia, indicou a fonte no local onde decorre a operação.“Esta operação foi motivada pelas diversas ocorrências com utilização de armas verificadas naqueles locais”, adiantou a PSP em comunicado, enviado pelas 07:40.Segundo a PSP, a operação irá continuar a decorrer nas próximas horas, pelo que o acesso a estas locais se encontra fortemente condicionado.No terreno encontram-se as valências de investigação criminal, equipas de ordem pública e ainda a Unidade Especial de Polícia..Na ausência de Luís Montenegro, Moedas garante ter exigido mais polícias municipais e agentes da PSP.PSP deteve cinco pessoas em operação direcionada à área da segurança privada