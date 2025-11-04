PSP deteve cinco pessoas em operação direcionada à área da segurança privada

A PSP deteve entre sexta-feira, 31 de outubro, e domingo, 2 de novembro, cinco pessoas e instaurou 49 autos de contraordenação em 141 operações de fiscalização direcionadas particularmente para a área da segurança privada.A “Operação Janus” visou o cumprimento legal das medidas de segurança de estabelecimentos de restauração e bebidas, indicou a Polícia de Segurança Pública (PSP) esta terça-feira, 4, em comunicado.No âmbito da ação foram fiscalizados 77 estabelecimentos de restauração e bebidas, sete entidades de Segurança Privada, dois postos de abastecimento de combustível, sete estabelecimentos de exibição, compra e venda de metais preciosos e cinco farmácias.Durante a operação foram detidas quatro pessoas por tráfico de droga e outra que tinha um mandado de detenção.Dois estabelecimentos de restauração e bebidas foram encerrados provisoriamente.Na sequência das ações, foram instaurados 49 autos de contraordenação, dos quais três foram por inexistência de serviço de vigilância ou incumprimento do número mínimo de seguranças privados, com a especialidade de segurança-porteiro, e 13 por infrações relativas a incumprimento do sistema CCTV (videovigilância).Foram também levantados cinco autos de contraordenação por incumprimento dos requisitos relacionados com uso de uniforme com peças de fardamento não aprovada pela PSP, um por inexistência de responsável de segurança nos estabelecimentos de restauração e bebidas com lotação igual ou superior a 400 lugares e 27 por outros ilícitos ligados à operacionalidade policial.Na operação participaram mais de duas centenas de polícias de vários departamentos e comandos territoriais.De acordo com a PSP, o setor de atividade de segurança privada envolve 86 empresas, detentoras de 140 alvarás, que empregam cerca de 40.000 profissionais de segurança privada.