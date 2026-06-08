Serviço terá continuidade na rede do metro.
Serviço terá continuidade na rede do metro.Foto: Reinaldo Rodrigues
Sociedade

PSP muda esquadra para as Laranjeiras enquanto decorrem obras no Marquês de Pombal

A previsão é que a estação Marquês de Pombal volte a acolher a esquadra dentro de um ano.
Amanda Lima
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A esquadra da Polícia de Segurança Pública (PSP) instalada na estação Marquês de Pombal ficará instalada durante um ano na estação das Laranjeiras. O motivo da mudança é a realização de trabalhos de remodelação, de acordo com um comunicado do Metropolitano de Lisboa.

O objetivo é melhorar as instalações da PSP, sem deixar de prestar serviço aos clientes do Metro. Segundo a instituição, a escolha das Laranjeiras deveu-se à existência de um "espaço com características adequadas para acolher a Esquadra, permitindo manter este serviço no interior da rede do Metropolitano de Lisboa e garantindo uma resposta operacional eficaz, com acesso direto às restantes estações da rede".

De acordo com o Metropolitano, os serviços prestados serão os mesmos. "As novas instalações apresentam uma área semelhante à das anteriormente ocupadas na estação Marquês de Pombal e asseguram a manutenção das mesmas valências e funcionalidades próprias de uma esquadra da PSP, proporcionando condições de funcionamento equivalentes às existentes naquela estação."

A manutenção do espaço é da responsabilidade do Metropolitano de Lisboa. Segundo a entidade, "a presença de uma esquadra da PSP no interior da rede do Metropolitano de Lisboa constitui um importante fator de proximidade, prevenção e reforço da perceção de segurança por parte dos clientes".

Os agentes estão preparados para responder a situações no local, bem como em áreas exteriores. "Para além da capacidade de resposta a ocorrências, esta presença permanente permite uma maior articulação entre as equipas operacionais do Metro e as forças de segurança, contribuindo para uma gestão mais eficaz das situações do quotidiano e para uma pronta intervenção sempre que necessário."

A empresa destaca a existência de uma "relação de cooperação institucional" com a PSP, "assente num trabalho conjunto de prevenção, vigilância e resposta operacional". Esta colaboração traduz-se numa presença regular da PSP na rede, no acompanhamento de eventos de maior afluência, em ações de sensibilização e em mecanismos permanentes de articulação que contribuem para a segurança de clientes, trabalhadores e infraestruturas.

A previsão é que a estação Marquês de Pombal volte a acolher a esquadra dentro de um ano. "Concluídos os trabalhos de remodelação na estação Marquês de Pombal, está prevista a reinstalação da Esquadra da PSP nas suas instalações renovadas, prosseguindo a colaboração entre as duas entidades em prol de uma rede cada vez mais segura, resiliente e preparada para responder às necessidades dos seus clientes."

amanda.lima@dn.pt

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