O processo de estudo para a mudança começou há um ano.
O processo de estudo para a mudança começou há um ano.Foto: Reinaldo Rodrigues
Sociedade

Investigação criminal da PSP ficará com 600 operacionais na grande Lisboa

O modelo de divisão de Investigação Criminal será alargado para oito concelhos.
Amanda Lima
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