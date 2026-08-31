PSP detém homem que transportava droga escondida em utensílios de cozinha

A Polícia de Segurança Pública (PSP) anunciou esta segunda-feira a detenção de um homem, de 61 anos, de nacionalidade estrangeira, no aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, por suspeita de tráfico de droga.

O detido chegou a Lisboa num voo vindo do Rio de Janeiro, tendo sido selecionado para inquérito "após terem sido detetadas incoerências nas declarações prestadas relativamente ao período de permanência no Espaço Schengen", informou a PSP, reportando ainda que a detenção foi efetuada no domingo, 30 de agosto.

Os Guardas de Fronteira da PSP realizaram, posteriormente, mais diligências e identificaram na bagagem "diversas peças aparentemente destinadas a utilização doméstica, designadamente panelas, tampas, travessas e colheres de pau, cuja composição e características suscitaram suspeitas".

Após os objetos serem sujeitos a controlo de raio-x, foi detetada a "presença de material orgânico no seu interior", confirmando-se depois que "as peças ocultavam produto estupefaciente". O teste rápido revelou tratar-se de "droga sintética, com um peso bruto total de 20,55 quilogramas".