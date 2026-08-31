O suspeito chegou ao aeroporto de Lisboa num voo vindo do Rio de Janeiro.
O suspeito chegou ao aeroporto de Lisboa num voo vindo do Rio de Janeiro.Foto: Gerardo Santos
Sociedade

PSP detém homem que transportava droga escondida em utensílios de cozinha

Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras (UNEF) apreendeu, no Aeroporto de Lisboa, mais de 20 quilos de droga sintética.
Pedro Sequeira
Publicado a
Atualizado a

A Polícia de Segurança Pública (PSP) anunciou esta segunda-feira a detenção de um homem, de 61 anos, de nacionalidade estrangeira, no aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, por suspeita de tráfico de droga.

O detido chegou a Lisboa num voo vindo do Rio de Janeiro, tendo sido selecionado para inquérito "após terem sido detetadas incoerências nas declarações prestadas relativamente ao período de permanência no Espaço Schengen", informou a PSP, reportando ainda que a detenção foi efetuada no domingo, 30 de agosto.

Os Guardas de Fronteira da PSP realizaram, posteriormente, mais diligências e identificaram na bagagem "diversas peças aparentemente destinadas a utilização doméstica, designadamente panelas, tampas, travessas e colheres de pau, cuja composição e características suscitaram suspeitas".

 Após os objetos serem sujeitos a controlo de raio-x, foi detetada a "presença de material orgânico no seu interior", confirmando-se depois que "as peças ocultavam produto estupefaciente". O teste rápido revelou tratar-se de "droga sintética, com um peso bruto total de 20,55 quilogramas".

O suspeito chegou ao aeroporto de Lisboa num voo vindo do Rio de Janeiro.
Estrangeiro de 22 anos detido no Aeroporto de Lisboa com vários quilos de droga destinados a festival
O suspeito chegou ao aeroporto de Lisboa num voo vindo do Rio de Janeiro.
PSP deteve no aeroporto de Lisboa homem que transportava mais de dois quilos de droga nas pernas
PSP
Aeroporto de Lisboa
tráfico de droga
Diário de Notícias
www.dn.pt