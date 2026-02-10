PSP detém adepto do FC Porto suspeito de ter partido vidro de proteção no Estádio de Alvalade
Fatos ocorreram no Sporting-FC Porto, de 30 de agosto do ano passado, quando um adepto dos dragões partiu um vidro de proteção, o que provocou ferimentos a "sete pessoas identificadas".
A PSP anunciou esta terça-feira, 10 de fevereiro, a detenção de um adepto do FC Porto, de 23 anos, por ser suspeito de ter partido um vidro de proteção no Estádio de Alvalade, durante o jogo entre o Sporting e os azuis e brancos, que decorreu a 30 de agosto do ano passado.

O mandado de detenção foi cumprido na segunda-feira (9) pelo Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, através da Divisão de Investigação Criminal, na freguesia de Pedroso, em Vila Nova de Gaia. O detido é suspeito "da prática de crimes de violência associada ao desporto e dano qualificado no âmbito de espetáculo desportivo", refere esta força policial.

O suspeito, que segundo o JN pertence à claque dos Super Dragões, foi detido na sequência da execução de um mandado de detenção e um mandado de busca e apreensão, no âmbito de um processo crime cuja investigação foi delegada na Brigada de Investigação contra a Violência Associada ao Desporto da Divisão de Investigação Criminal do COMETLIS.

Durante as diligências das autoridades, foi encontrada e "apreendida uma arma branca (soqueira), material pirotécnico e material alusivo ao GOA 'Super Dragões'".

Explica a PSP que, durante o clássico de agosto de 2025, no Estádio José de Alvalade, um adepto do FC Porto, "que se encontrava na bancada B e dentro da caixa de segurança, partiu um vidro de proteção, colocado no fim da bancada".

Como consequência, "pedaços de vidro caíram para a bancada A", tendo ferido "sete pessoas já identificadas".

O detido vai agora ser presente a primeiro interrogatório judicial para lhe serem aplicadas as medidas de coação.

Quebra de estrutura de vidro em Alvalade faz 17 feridos ligeiros
