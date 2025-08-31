Quebra de estrutura de vidro em Alvalade faz 17 feridos ligeiros

Dezassete pessoas ficaram feridas na sequência da queda de um vidro de separação de bancada do Estádio José Alvalade, durante o jogo entre Sporting e FC Porto (1-2), na noite de sábado, 30 de agosto.Segundo a PSP, os ferimentos foram ligeiros, tendo as pessoas sido assistidas no local, à exceção de uma que foi encaminhada para o Hospital de Santa Maria.Segundo a PSP foram ainda retiradas do estádio quatro adeptos por excesso de álcool e detidas outras duas pessoas: uma antes do jogo por desobediência; e a segunda, no final, por acesso ilegal ao recinto desportivo.Foram também identificados cinco pessoas pelo uso de pirotecnia. Quatro adeptos tentaram entrar com bilhete ilegal e foi feito um auto de notícia por arremesso de objetos..Sporting-FC Porto, 1-2. Obra de arte de William Gomes ditou o triunfo dos dragões em Alvalade (veja os golos)