Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Quebra de estrutura de vidro em Alvalade faz 17 feridos ligeiros
RODRIGO ANTUNES/LUSA
Desporto

Quebra de estrutura de vidro em Alvalade faz 17 feridos ligeiros

No balanço das ocorrências do clássico, a PSP deteve ainda duas pessoas: uma antes do jogo por desobediência; e a segunda, no final, por acesso ilegal ao recinto desportivo.
Sofia Fonseca
Publicado a
Atualizado a

Dezassete pessoas ficaram feridas na sequência da queda de um vidro de separação de bancada do Estádio José Alvalade, durante o jogo entre Sporting e FC Porto (1-2), na noite de sábado, 30 de agosto.

Segundo a PSP, os ferimentos foram ligeiros, tendo as pessoas sido assistidas no local, à exceção de uma que foi encaminhada para o Hospital de Santa Maria.

Segundo a PSP foram ainda retiradas do estádio quatro adeptos por excesso de álcool e detidas outras duas pessoas: uma antes do jogo por desobediência; e a segunda, no final, por acesso ilegal ao recinto desportivo.

Foram também identificados cinco pessoas pelo uso de pirotecnia. Quatro adeptos tentaram entrar com bilhete ilegal e foi feito um auto de notícia por arremesso de objetos.

Quebra de estrutura de vidro em Alvalade faz 17 feridos ligeiros
Sporting-FC Porto, 1-2. Obra de arte de William Gomes ditou o triunfo dos dragões em Alvalade (veja os golos)
PSP
Sporting-FC Porto

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt