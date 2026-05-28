PSP detém 12 suspeitos de tráfico e apreende 10 quilos de droga em Braga e na Área Metropolitana do Porto

A PSP de Braga deteve na quarta-feira, naquela cidade e na Área Metropolitana do Porto, 12 suspeitos de tráfico de droga e apreendeu mais de 10 quilos de produto estupefaciente.Em conferência de imprensa esta quinta-feira, 28 de maio, o comandante da Esquadra de Investigação Criminal da PSP de Braga, Luís Freitas, adiantou que a operação resultou ainda na apreensão de três armas de fogo, munições, uma soqueira, três automóveis e 14 mil euros, além de material usado para o tráfico de droga.Da droga apreendida, 6,7 quilos são de cocaína e três de heroína.“Trata-se de um grupo que denotava alguma complexidade e que adotava medidas de contravigilância”, acrescentou Luís Freitas, sublinhando que esta foi “a maior apreensão de sempre” de droga feita pela PSP de Braga.Uma parte da droga tinha como destino o bairro social do Picoto, em Braga.No âmbito da investigação, titulada pelo Ministério Público de Vila Nova de Famalicão e que durava há cerca de um ano, a PSP deu cumprimento, na quarta-feira, a 13 mandados de busca na cidade de Braga e na Área Metropolitana do Porto.Numa das abordagens, um agente ficou ferido num joelho, quando o visado, na tentativa de fuga, “atirou a mota contra o veículo pessoal”.Nas buscas estiveram também envolvidas equipas cinotécnicas, sendo que em alguns casos os cães foram decisivos para sinalizar a existência de droga.Dos 12 detidos, 11 vão ser presentes a tribunal, para primeiro interrogatório judicial e aplicação das respetivas medidas de coação.Luís Freitas referiu que a investigação ainda não está concluída, podendo haver mais detenções nos próximos tempos.