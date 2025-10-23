PSP anuncia mais um "um rude golpe" no tráfico de estupefaciente. 114 quilos de droga apreendidos em Odivelas

O Comando Metropolitano de Lisboa da PSP anunciou esta quinta-feira, 23 de outubro, mais um "rude golpe" no tráfico de estupefacientes, após a apreensão de 114 quilos de droga numa operação que decorreu na quarta-feira em Odivelas, Lisboa. A PSP, através da Divisão de Investigação Criminal de Lisboa, deteve ainda em flagrante delito um homem de 32 e uma mulher de 25 anos, por serem suspeitos da prática do crime de tráfico de estupefacientes.Em comunicado, a PSP explica que nas últimas semanas desenvolveu ações de vigilância que conduziram à identificação do suspeito que traficava na zona metropolitana de Lisboa."Perante o modus operandi e capacidade em deslocar-se na cidade, foi mobilizado policiamento que resultou na detenção em flagrante delito do suspeito e da sua companheira", diz, explicando que foram encontradas várias tipologias de droga, acondicionadas e prontas para a venda junto do consumidor final.Entre o material apreendido destacam-se 112 quilos de canábis/haxixe (equivalente a 224 mil doses) distribuídos em seis fardos, mil doses individuais de cocaína, 30 doses individuais de heroína e 71 mil euros.Os detidos foram já presentes a 1.º Interrogatório, tendo o elemento do sexo masculino ficado em prisão preventiva e a mulher com termo de identidade e residência.Numa outra operação policial que teve início na sexta-feira, 17, e que se prolongou até domingo, 19, a PSP apreendeu cerca de 5800 quilos de haxixe, a maior quantidade de droga apreendida por esta força policial, com um valor estimado no mercado ilícito superior a vários milhões de euros, e deteve sete pessoas..5800 Kg de droga e 9 armas. PSP mostra o resultado de uma operação de combate ao tráfico de estupefacientes