PSP anuncia mais um "um rude golpe" no tráfico de estupefaciente. 114 quilos de droga apreendidos em Odivelas
PSP anuncia mais um "um rude golpe" no tráfico de estupefaciente. 114 quilos de droga apreendidos em Odivelas

Um homem e uma mulher foram detidos nesta operação policial.
Sofia Fonseca
O Comando Metropolitano de Lisboa da PSP anunciou esta quinta-feira, 23 de outubro, mais um "rude golpe" no tráfico de estupefacientes, após a apreensão de 114 quilos de droga numa operação que decorreu na quarta-feira em Odivelas, Lisboa. A PSP, através da Divisão de Investigação Criminal de Lisboa, deteve ainda em flagrante delito um homem de 32 e uma mulher de 25 anos, por serem suspeitos da prática do crime de tráfico de estupefacientes.

Em comunicado, a PSP explica que nas últimas semanas desenvolveu ações de vigilância que conduziram à identificação do suspeito que traficava na zona metropolitana de Lisboa.

"Perante o modus operandi e capacidade em deslocar-se na cidade, foi mobilizado policiamento que resultou na detenção em flagrante delito do suspeito e da sua companheira", diz, explicando que foram encontradas várias tipologias de droga, acondicionadas e prontas para a venda junto do consumidor final.

Entre o material apreendido destacam-se 112 quilos de canábis/haxixe (equivalente a 224 mil doses) distribuídos em seis fardos, mil doses individuais de cocaína, 30 doses individuais de heroína e 71 mil euros.

Os detidos foram já presentes a 1.º Interrogatório, tendo o elemento do sexo masculino ficado em prisão preventiva e a mulher com termo de identidade e residência.

Numa outra operação policial que teve início na sexta-feira, 17, e que se prolongou até domingo, 19, a PSP apreendeu cerca de 5800 quilos de haxixe, a maior quantidade de droga apreendida por esta força policial, com um valor estimado no mercado ilícito superior a vários milhões de euros, e deteve sete pessoas.

