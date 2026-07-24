PSP alerta para nova burla que fez 50 vítimas e causou prejuízo de mais de 200 mil euros num mês

Há uma nova variante do golpe do falso acidente em Portugal. O alerta é da Polícia de Segurança Pública (PSP), que, só no último mês, recebeu mais de 50 denúncias relacionadas com este tipo de burla e lesou vítimas em mais de 200 mil euros. Segundo a polícia, os principais alvos são condutores idosos, com idades entre os 70 e os 90 anos, que viajam sozinhos. Até ao momento, a maioria dos casos registados ocorreu na Grande Lisboa.O método é semelhante a de outros golpes: os criminosos simulam um pequeno acidente, provocando um ligeiro toque entre os veículos. De seguida, "culpam a vítima de forma muito agressiva para gerar ansiedade", detalha a PSP.Com a desculpa de evitar o agravamento do prémio do seguro ou a perda de pontos na carta de condução, "exigem um pagamento imediato e de valor baixo". Os burlões utilizam um terminal de pagamento automático portátil ou um telemóvel já preparado para receber o pagamento.É nesse momento que o golpe acontece. "Sob o olhar do burlão, a vítima digita o PIN. Num movimento rápido, o suspeito troca o cartão da vítima por outro idêntico e foge para levantar quantias avultadas", explica a PSP. O levantamento do dinheiro é feito rapidamente, antes de a vítima perceber a burla e bloquear o cartão.Para se proteger, a primeira recomendação das autoridades é desconfiar da situação e contactar de imediato a PSP. Outra orientação é que "nunca, em situação alguma" o cidadão deve entregar o cartão bancário a outra pessoa.Caso seja vítima, a PSP aconselha a tentar memorizar o maior número possível de características físicas dos suspeitos e do veículo utilizado, como o modelo e a matrícula. As autoridades sublinham ainda a importância de denunciar todas as ocorrências."Esta é uma burla direcionada aos nossos idosos. Ajude-nos a proteger quem mais precisa: fale com os seus pais e avós e partilhe este alerta", reforça a autoridade. Um vídeo com mais orientações foi partilhado nas redes sociais da PSP. Assista.. amanda.lima@dn.pt.PSP regista aumento "exponencial" de burlas com falsos funcionários bancários.GNR detém três suspeitos de simular acidentes para burlar idosos em milhares de euros