GNR detém três suspeitos de simular acidentes para burlar idosos em milhares de euros
Foto: GNR / DR
GNR detém três suspeitos de simular acidentes para burlar idosos em milhares de euros

Foram apreendidos 3045 euros em numerário, um revólver, três armas de fogo, 87 munições de vários calibres e dois telemóveis.
Carlos Nogueira
Publicado a
Atualizado a

A GNR deteve na quarta-feira, 3 de dezembro, três homens que são suspeitos de simularem acidentes para depois burlarem idosos, levando-os ao pagamento de danos que supostamente tinham criado nos seus automóveis.

Em comunicado divulgado esta quinta-feira, 4 de dezembro, a GNR explica que os crimes foram cometidos nos distritos de Santarém e Coimbra e que os suspeitos confrontavam as vítimas com a simulação de acidentes de viação, induzindo-as a acreditar que tinham provocado danos nas viaturas.

Era nessa altura que coagiam as vítimas para que estas lhes entregassem elevadas quantias em dinheiro para fazer face à alegada reparação dos danos.

"Da investigação, apurou-se que os alvos eram previamente selecionados, em razão da sua idade, tratando-se de vítimas especialmente vulneráveis", pode ler-se na nota da GNR, que indica ainda que em alguns casos os suspeitos deslocaram-se mesmo às residências das vítimas, onde consumaram furtos de dezenas de milhares de euros.

A operação incluiu dois mandados de detenção, três mandados de busca domiciliária e quatro em veículos, tendo sido apreendidos 3045 euros em numerário, um revólver, três armas de fogo, 87 munições de vários calibres e dois telemóveis.

Dois dos homens, com 18 e 25 anos, foram detidos por burla qualificada e o terceiro de 23 anos por posse de arma proibida.

Os suspeitos vão ser presentes a primeiro interrogatório judicial no Tribunal Judicial de Braga, onde lhes serão aplicadas as respetivas medidas de coação.

