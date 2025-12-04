GNR detém três suspeitos de simular acidentes para burlar idosos em milhares de euros

A GNR deteve na quarta-feira, 3 de dezembro, três homens que são suspeitos de simularem acidentes para depois burlarem idosos, levando-os ao pagamento de danos que supostamente tinham criado nos seus automóveis.Em comunicado divulgado esta quinta-feira, 4 de dezembro, a GNR explica que os crimes foram cometidos nos distritos de Santarém e Coimbra e que os suspeitos confrontavam as vítimas com a simulação de acidentes de viação, induzindo-as a acreditar que tinham provocado danos nas viaturas.Era nessa altura que coagiam as vítimas para que estas lhes entregassem elevadas quantias em dinheiro para fazer face à alegada reparação dos danos."Da investigação, apurou-se que os alvos eram previamente selecionados, em razão da sua idade, tratando-se de vítimas especialmente vulneráveis", pode ler-se na nota da GNR, que indica ainda que em alguns casos os suspeitos deslocaram-se mesmo às residências das vítimas, onde consumaram furtos de dezenas de milhares de euros.A operação incluiu dois mandados de detenção, três mandados de busca domiciliária e quatro em veículos, tendo sido apreendidos 3045 euros em numerário, um revólver, três armas de fogo, 87 munições de vários calibres e dois telemóveis.Dois dos homens, com 18 e 25 anos, foram detidos por burla qualificada e o terceiro de 23 anos por posse de arma proibida.Os suspeitos vão ser presentes a primeiro interrogatório judicial no Tribunal Judicial de Braga, onde lhes serão aplicadas as respetivas medidas de coação.