A Polícia de Segurança Pública (PSP) alerta os consumidores para eventuais esquemas fraudulentos associados a compras ‘online’ durante a campanha de promoções da “Black Friday”, nas quais podem ser criadas lojas e marcas fictícias, frequentemente divulgadas na Internet.

Em comunicado divulgado esta qunta-feira, 26 de novembro, a PSP alerta que as lojas fictícias publicitam produtos a preços particularmente atrativos, procurando transmitir uma falsa sensação de credibilidade e confiança aos potenciais compradores.

“Em alguns casos, os responsáveis recorrem a ferramentas de inteligência artificial (IA) para produzir imagens, conteúdos publicitários e identidades comerciais aparentemente credíveis”, induzindo os consumidores em erro, destaca a força de segurança.

De acordo com a PSP, uma parte significativa destas situações envolve prejuízos de valor reduzido.

“No entanto, por considerarem que os montantes em causa não justificam a apresentação de uma denúncia, algumas vítimas acabam por não comunicar os factos à Polícia, contribuindo para o aumento das chamadas cifras negras — ocorrências que, por não serem reportadas, não chegam ao conhecimento das autoridades”, refere a polícia.

Face a esta situação, a PSP reforça a importância de denunciar, independentemente do valor do prejuízo.

“Cada participação pode contribuir para a identificação de padrões de atuação, o acompanhamento do fenómeno, a investigação de esquemas fraudulentos e a prevenção de novas ocorrências e vítimas”, salienta a polícia.

A PSP recomenda aos consumidores que antes de efetuarem compras ‘online’ que desconfiem de ofertas cujos preços sejam muito inferiores aos habitualmente praticados no mercado e que confirmem a existência, credibilidade e idoneidade da empresa ou loja.

Aconselha igualmente os consumidores a consultarem opiniões e comentários de outras pessoas sobre a empresa, os produtos vendidos e a qualidade do serviço prestado, a analisar a publicidade, as características dos produtos e as condições de pagamento, envio e entrega e a evitar efetuar pagamentos sem antes verificarem a autenticidade e a credibilidade do estabelecimento comercial.

A força de segurança recomenda também os consumidores a guardarem os comprovativos de pagamento, mensagens, anúncios e outros elementos relacionados com a compra.

A PSP pede a “todos os consumidores para que adotem comportamentos preventivos nas compras ‘online’, privilegiando empresas e vendedores reconhecidos no mercado e verificando sempre a credibilidade dos anunciantes e dos estabelecimentos comerciais antes de efetuarem qualquer pagamento”.