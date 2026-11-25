Nos últimos meses, registou-se "o aumento muito significativo" de denúncias sobre "uma modalidade de burla que envolve o acesso indevido a contas da aplicação WhatsApp", alerta esta quarta-feira, 25 de novembro, a PSP. Só nos primeiros 20 dias deste mês, foram registados 185 casos, indicam os dados recolhidos pela força de segurança. Foram 182 em outubro e 66 em setembro.

Regista-se uma "evolução desta criminalidade", que "evidencia um crescimento acentuado", refere a PSP, que detalha os contornos desta burla. "Neste esquema, os burlões conseguem aceder indevidamente à conta de WhatsApp de uma vítima e utilizá-la em seu nome, nomeadamente para contactar familiares, amigos ou conhecidos e solicitar a transferência de quantias monetárias, aproveitando-se da confiança existente entre as pessoas", explica, em comunicado, a força policial.

A PSP avisa que, nestes casos, "o acesso indevido à conta poderá ocorrer sem qualquer intervenção ativa ou conhecimento da vítima, não dependendo necessariamente da partilha de dados pessoais, da abertura de ficheiros ou do acesso a ligações suspeitas".

Recomendações

Perante o "aumento de ocorrências desta natureza", a PSP recomenda a adoção de medidas de segurança, de modo a dificultar o acesso indevido às contas pessoais.

A força de segurança aconselha, por isso, a atualização do sistema operativo do telemóvel, "especialmente em equipamentos mais antigos", e da própria aplicação. "Ativar a verificação em dois passos nas definições" do WhatsApp acrescenta uma camada adicional de segurança à conta e é uma das recomendações das autoridades.

"A PSP alerta ainda para a importância de confirmar sempre, por outro meio, qualquer pedido de transferência de dinheiro recebido através de mensagens, mesmo quando aparentemente provenha de alguém conhecido", sublinha.

É realçada a importância da prevenção com a "adoção de comportamentos digitais seguros" e a necessidade de proteger a conta de WhatsApp e de alertar "familiares e amigos para esta realidade".

Em caso de suspeita de acesso indevido ou utilização fraudulenta da conta, deverá ser apresentada denúncia junto das autoridades, lembra a PSP.