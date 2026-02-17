PSD quer alargar uso de armas de fogo pela polícia a situações com “armas de capacidade letal"

O Partido Social Democrata (PSD) deu entrada a um projeto de lei que visa permitir o recurso a armas de fogo por parte da polícia quando o alvo porte “armas com capacidade letal”. No entanto, o diploma não especifica quais são essas armas de capacidade letal.A legislação em vigor prevê que as armas de fogo possam ser utilizadas para “efetuar a captura ou impedir a fuga de pessoa” armada com “armas de fogo, armas brancas ou engenhos ou substâncias explosivas, radioativas ou próprias para a fabricação de gases tóxicos ou asfixiantes”. O uso de armas de fogo pode também ser autorizado quando esteja em causa uma situação que envolva suspeita “de haver cometido crime punível com pena de prisão superior a três anos”.Segundo o partido do Governo, o objetivo é “continuar a valorizar as forças e os serviços de segurança, quer através do investimento, quer através da atualização dos tipos de armas que poderão ser utilizados pelos mesmos”. A medida pretende ainda “oferecer uma maior proteção jurídica às forças e aos serviços de segurança e conferir uma maior transparência nas interações com o público”.No que respeita ao trabalho de valorização dos profissionais, o diploma refere “um importante investimento de seis milhões de euros para a aquisição de bodycams para a Guarda Nacional Republicana e para a Polícia de Segurança Pública”. Este investimento foi aprovado este ano.A utilização de bodycams não é nova: a discussão remonta a 2021, ano em que foi regulada a sua utilização e o acesso às gravações por parte das forças e serviços de segurança. O diploma do PSD introduz também novidades neste domínio.Prevê que, “quando a atividade policial em que tenha ocorrido a utilização de arma de fogo tiver sido captada por câmara portátil de uso individual, se apliquem as correspondentes normas sobre o dever de relato e comunicação”. Este dever consiste na obrigação legal de os agentes comunicarem às autoridades competentes os factos relevantes de que tenham conhecimento no exercício das suas funções.A mesma proposta do PSD ressalva que a utilização das câmaras não pode substituir esse dever. “A utilização de câmaras portáteis de uso individual nunca pode substituir o dever de relato do recurso a arma de fogo, sendo este dever aplicável obrigatória e independentemente da existência de gravação".amanda.lima@dn.pt.Licenças de armas de fogo para defesa pessoal caíram 95% em dez anos.Após disputa nos tribunais, plataforma para as 'bodycams' vai avançar