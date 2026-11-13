Proteção Civil desativa plano de emergência para cheias na bacia do Tejo

A Comissão Distrital de Proteção Civil de Santarém desativou esta sexta-feira, 13 de novembro, às 16h10, o Plano Especial de Emergência para Cheias na Bacia do Tejo, após a descida acentuada dos caudais e a normalização da situação hidrológica.

“A situação neste momento não nos merece qualquer preocupação”, afirmou à Lusa o presidente da Comissão Distrital de Proteção Civil de Santarém, Manuel Jorge Valamatos, justificando a decisão com as previsões de redução substancial dos caudais libertados pelas barragens a montante.

Segundo o responsável, também presidente da Câmara de Abrantes, o caudal do Tejo na estação de medição de Almourol, em Vila Nova da Barquinha, no distrito de Santarém, desceu de mais de 800 metros cúbicos por segundo (m³/s) durante a manhã para cerca de 300 m³/s durante a tarde.

“O rio vai voltar à sua normalidade, são as previsões para as próximas horas e para os próximos dias”, adiantou, ressalvando que a evolução poderá sofrer alterações em função da precipitação que venha a ocorrer em Portugal e Espanha.

Em comunicado, o Comando Regional de Emergência e Proteção Civil de Lisboa e Vale do Tejo confirmou a desativação do plano, mas alertou para possíveis oscilações dos caudais provenientes de Espanha, que poderão provocar uma subida do nível do Tejo, embora sem previsão de transbordo.

A Proteção Civil admite a manutenção de caudais elevados nas próximas horas, assegurando que continuará a acompanhar a situação em articulação com a Agência Portuguesa do Ambiente, entidades gestoras das barragens e serviços municipais.

O plano tinha sido ativado na quinta-feira, às 08h10, no nível azul, o menos grave dos quatro previstos, depois de o caudal do Tejo ter ultrapassado o valor de referência de 1.200 m³/s em Almourol.

Durante a manhã de quinta-feira, o caudal atingiu um máximo de 1.447 m³/s, provocando a submersão parcial do parque de estacionamento de Constância e de parte do cais e do parque de estacionamento de Almourol.