Proteção Civil da Madeira alerta para cuidados a ter devido à depressão Regina. 80 voos cancelados

Mais de 80 voos com partida ou destino para a Madeira foram hoje cancelados devido às condições meteorológicas adversas, indica a ANA – Aeroportos no seu ‘site’ oficial. De acordo com a informação disponibilizada pela ANA, consultada pela agência Lusa ao fim da tarde, foram canceladas 43 chegadas e 42 partidas. Algumas ligações chegaram a acontecer, mas divergiram, e outras foram canceladas previamente pelas companhias aéreas. Desde a manhã de hoje, aterraram no Aeroporto Internacional da Madeira – Cristiano Ronaldo 10 aviões e partiram 13 aeronaves.A ANA alerta que “as previsões meteorológicas apontam para condições adversas que podem condicionar a operação (partidas e chegadas) nos próximos dias”, pedindo aos passageiros que contactem a companhia para confirmar o estado do seu voo antes de se dirigirem para o aeroporto.AlertaO Serviço Regional de Proteção Civil (SRPC) da Madeira recomendou hoje a adoção de medidas preventivas devido à passagem pelo arquipélago da depressão Regina, que deverá condicionar o estado do tempo até quarta-feira de manhã. Em comunicado, o SRPC alerta para a possibilidade de queda de ramos ou árvores, assim como de “afetação de infraestruturas de comunicações e energia”.É também expectável que a passagem da depressão provoque o arrastamento de objetos soltos para as vias rodoviárias e o desprendimento de estruturas devido ao vento forte previsto, podendo causar acidentes com veículos ou transeuntes na via pública, acrescenta a autoridade regional. Podem também ocorrer inundações em zonas urbanas, dificuldades de drenagem, galgamentos costeiros, entre outras ocorrências, refere o SRPC.A autoridade regional recomenda a adoção de medidas preventivas para mitigar o impacto dos efeitos do mau tempo, sobretudo em áreas mais expostas e potencialmente mais vulneráveis. A Proteção Civil realça que deve ser garantida a “desobstrução dos sistemas de drenagem pluvial, removendo inertes e outros objetos suscetíveis de serem arrastados ou de obstruírem o escoamento das águas”, assim como uma adequada fixação de estruturas soltas, como andaimes e outras.A autoridade regional pede à população especiais cuidados na circulação e permanência junto de áreas arborizadas e na orla costeira. Devem ser evitadas viagens para zonas afetadas e a população deverá estar atenta às informações da meteorologia e às indicações da Proteção Civil e das forças de segurança, reforça o SRPC.As recomendações têm por base as informações do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), que prevê que a depressão Regina provoque precipitação, neve, ventos forte e agitação marítima. A depressão estará centrada na zona leste da região autónoma na terça-feira e, no dia seguinte, vai deslocar-se gradualmente para sudeste, deixando de condicionar o estado do tempo a partir da manhã de quarta-feira. Na quinta-feira, está prevista a passagem de uma superfície frontal fria, originando céu nublado e chuva. O mau tempo tem também afetado o movimento no Aeroporto Internacional da Madeira, tendo já provocado o cancelamento de mais de 80 voos durante o dia de hoje.