Proprietário tinha 31 trabalhadores estrangeiros alojados em pavilhão agrícola sem condições dignas

Mais de 30 trabalhadores estrangeiros foram encontrados em um alojamento sem condições dignas de morada, no Bombarral. O local foi alvo de uma fiscalização da Guarda Nacional Republicana (GNR) e o caso foi divulgado este final de semana.

Os imigrantes estavam "alojados num pavilhão agrícola desprovido de condições adequadas de salubridade e habitabilidade", explica a GNR num comunicado enviado às redações. Os estrangeiros são trabalhadores da área da agricultura.

O proprietário recebeu um auto de contraordenação por "rejeição de águas degradadas diretamente para o coletor de águas pluviais na via pública". Foi dado também um prazo para que instalasse os trabalhadores em um alojamento com condições dignas "acautelando os padrões de saúde pública e salubridade exigidos" pelas autoridades.

"Face às graves carências detetadas no local, o proprietário do espaço foi formalmente notificado para proceder ao realojamento imediato de todos os trabalhadores noutro local adequado", lê-se no comunicado. A ação teve como objetivo fiscalizar cidadãos estrangeiros em território nacional.

Foram detetados quatro casos de excesso de permanência em território nacional e quatro notificações para abandono voluntário do país. Foi ainda emitida uma notificação para comparência junto da Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA)

A ação contou com o apoio de militares do Destacamento de Intervenção (DI) de Leiria e da Unidade de Controlo Costeiro e de Fronteiras (UCCF). Também colaboraram "várias entidades locais", nomeadamente da área da Proteção Civil, Ação Social, Autoridade de Saúde e Ambiente.