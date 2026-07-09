Falta de médicos de família tem limitado acesso de grávidas a cuidados e acompanhamento.
Falta de médicos de família tem limitado acesso de grávidas a cuidados e acompanhamento. Arquivo
Sociedade

Projeto de vigilância de grávidas por enfermeiros nos centros de saúde criado há um ano está parado

É das medidas reformista do SNS. O objetivo: “Reforçar o acesso aos cuidados das grávidas de baixo risco e sem médico de família”. Mas a Comissão de Acompanhamento, só foi criada sete meses depois do decreto-lei, e um dos parceiros, Ordem dos Enfermeiros, abandonou em abril os trabalhos. Desde aí, nada é igual e há quem diga que o projeto “está em risco”. Direção Executiva garante que trabalhos continuam. Outros parceiros não querem falar.
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